هيمنة كينية على ماراثون لندن



لندن (أ ف ب)



هيمن الكينيون على ماراثون لندن، وأحرز العداء ألكسندر موتيسو لقب الرجال للمرة الأولى في مسيرته بفوزه على البطل الأولمبي ثلاث مرات الإثيوبي كينينيسا بيكيلي، فيما حققت مواطنته البطلة الأولمبية بيريس جيبشيرشير رقماً قياسياً في سباق مخصص للسيدات فقط.

واجتاز موتيسو (27 عاماً) مسافة الماراثون (42.195 كلم) بـ 2:4:1 ساعة، ليخلف مواطنه كيلفن كيبتوم الذي توفي في سن الـ 24 عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري مع مدربه الرواندي جيرفي هاكيزيمانا في غرب كينيا في فبراير.

ووجه موتيسو تحية إلى كيبتوم، بعد فوزه في مقابلة مع قناة «بي بي سي»، قائلاً «فليرقد بسلام»، فيما صفق المشاركون لمدة ثلاثين ثانية تخليداً لذكراه قبل انطلاق المنافسات.

وتمكن موتيسو من الإفلات من ملاحقيه في الكيلومترات الأخيرة تاركاً المركز الثاني للمخضرم بيكيلي ابن الـ 41 عاماً والمتوج بالذهب الأولمبي في سباقي 5 آلاف و10 آلاف م، والذي كان قريباً من الفوز في شوارع لندن للمرة الأولى إلاّ أنه تأخر بفارق 14 ثانية (2.04:15 ساعة).

وحلّ البريطانيان إميل كاريس (2.06:46 ساعة) ومحمد محمد في المركزين الثالث والرابع توالياً.

ولدى السيدات، حققت بطلة ماراثون طوكيو الأولمبي جيبشيرشير رقماً قياسياً عالمياً، في سباق حصري للسيدات بلغ 2:16:16 ساعة.

وحطمت العداءة التي تبلغ 30 عاماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنتها ماري كيتاني في عام 2017 (2:17:01 ساعة) في العاصمة البريطانية.

وقالت البطلة الأولمبية التي تأهلت للدفاع عن لقبها في باريس لـ «بي بي سي»: «تخيلت أن الرقم القياسي العالمي (الذي سجله كيتاني) سيتم تحطيمه، لكنني لم أتوقع أن أكون أنا صاحبة هذا الرقم».

وكانت النجمة البريطانية المتقاعدة باولا رادكليف حققت زمنا 2:15:25 ساعة في ماراثون مختلط في لندن عام 2003.

وحققت جيبشيرشير تسارعاً قاتلاً في الأمتار الأخيرة بمواجهة الإثيوبية تيجست أسيفا التي أصبحت في عام 2023 أسرع عداءة ماراثون في العالم في برلين بمشاركة الرجال.

وفي مشاركتها الأولى، وصلت أسيفا في المركز الثاني بفارق 7 ثواني عن الفائزة (2:16:23 ساعة)، وتقدمت على الكينية جويسلين جيبكوسغي (2:16:24 ساعة).

وشارك في ماراثون لندن هذا العام ثلاث من أسرع أربع عداءات في العالم، ولم تغب سوى الهولندية سيفان حسن حاملة اللقب عام 2023 والبطلة الأولمبية لسباقي 5 آلاف م و10 آلاف م.

واحتلت الكينية بريجيد كوسجي، صاحبة الرقم القياسي العالمي السابق، المركز الخامس بفارق ثلاث دقائق عن منصة التتويج.