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الرياضة

ليتشي يهرب من الخطر!

ليتشي يهرب من الخطر!
21 ابريل 2024 18:08

 
روما (أ ف ب)

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ابتعد ليتشي عن منطقة الخطر، بفوزه الثالث من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن بقيادة مدربه الجديد لوكا جوتي، وجاء على حساب مضيفه ومنافسه على البقاء ساسوولو 3-0 في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وللمرة الأولى منذ الثاني من أكتوبر 2005 ضد كالياري على أرضه، سجل ليتشي هدفين في ربع الساعة الأول عبر الفرنسي فالنتان جيندري (11)، والدنماركي باتريك دورجو (15)، قبل أن يحسم نهائياً فوزه الثامن للموسم، بهدف ثالث سجله روبرتو بيكولي (61).
وبذلك، واصل ليتشي انتفاضته بقيادة جوتي، ابن الـ56 عاماً الذي استلم المهمة خلفاً لروبرتو دافيرسا، بعدما خسر الأخير وظيفته لنطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري (0-1) خلال المرحلة الثامنة والعشرين.
ونجح جوتي في اختباره الأول، وأهدى ليتشي فوزه الثاني فقط في 13 مرحلة، وذلك على حساب ساليرنيتانا (1-0)، ثم فرض التعادل السلبي على روما، قبل الخسارة بثلاثية نظيفة أمام ميلان الثاني.
لكن فريقه عاد في المرحلة الماضية إلى سكة الانتصارات على حساب إمبولي (1-0)، قبل أن يضيف فوزاً جديداً الأحد، رفع به رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الإيطالي
ليتشي
ساسولو
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