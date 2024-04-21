«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال



معتز الشامي (دبي)



أثار رد النجم الأوروجوياني داروين نونيز على منشور لإيريك جورجينس لاعب العين في «إنستجرام»، ردة فعل كبيرة، خاصة أنه قام بدعمه حول منشور يتعلق باحتفال نجم العين بالفوز على الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قائلاً «هيا لنحصد المزيد»، حيث تعهد بتكرار الفوز في لقاء الإياب بالرياض، ليرد نونيز «العب بقوة أخي».

ولكن ما سر العلاقة بين إيريك ونونيز، وهو ما كشفته «الاتحاد»، عندما بحثت في الأمر، حيث اتضح أن معرفة اللاعبين تعود إلى مسقط رأسيهما، في أوروجواي والبرازيل.

حيث إن نونيز نجم ليفربول من مواليد بلدة أرتيجاس الحدودية في أوروجواي مع البرازيل، بينما إيريك من مواليد البلدة البرازيلية كواري، التي تقع على الحدود مع أوروجواي وقريبة من أرتيجاس، مسقط رأس نونيز.

وتقيم عائلة اللاعب إيريك في آخر 3 سنوات، مباراة خيرية تحت شعار «الحب على الحدود» لدعم المحتاجين في البلدتين الحدوديتين، ويكون الحضور عن طريق دفع مقابل كيلو واحد من المواد الغذائية غير القابلة للتلف، مثل الأرز أو الدقيق.

وفي يونيو من العام الماضي، تم الإعلان عن المباراة الخيرية، عبر دعوة نونيز لقيادة فريق بلدته، ضد فريق بلدة إيريك، بعنوان مباراة كأس السوبر الحدودي بين البلدين، في ملعب ألويزيو فالكاو دي كواري، وشارك في المباراة أيضاً نجم أوروجواي وباريس سان جيرمان السابق كارلوس بوينو.

والتقى اللاعبان كثيراً قبل وبعد الحدث، ومنها خلال تدريب لنونيز في بلدته، حيث تدرب اللاعبان معاً، لكن على هامش المباراة نفسها، حدثت واقعة إنسانية، بطلها إيريك نجم العين، وشاب مصاب بالتوحد، حيث فشل الشاب في التقاط صورة تذكارية مع النجمين عقب المباراة، ليدخل في نوبة بكاء شديد، وانتشر مقطع فيديو خاص به عبر «السوشيال ميديا» وقتها، وأصر إيريك على الذهاب إلى الشاب في بيته لالتقاط صورة تذكارية معه، في واقعة تدل على إنسانية نجم العين.