ريباكينا.. «عام السعادة»

شتوتجارت (أ ف ب)



تُوجت الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، بلقبها الثالث لهذا العام، بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك، من دون عناء يذكر 6-2 و6-2، في المباراة النهائية لدورة شتوتجارت الألمانية في التنس (500 نقطة).

واحتاجت بطلة ويمبلدون لعام 2022 إلى ساعة و9 دقائق، كي تحقق فوزها الثاني، من أصل ثلاث مواجهات تجمعها بالأوكرانية البالغة 21 عاماً التي أقصت ثلاث لاعبات من نادي العشر الأوليات عالمياً في طريقها إلى النهائي، بعد تخلصها من الصينية كينوين جينج، والأميركية كوكو جوف، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا في الأدوار الثلاثة الماضية.

وانتزعت ريباكينا شوطين على إرسال منافستها في المجموعة الأولى، ثم كررت ابنة الـ24 عاماً الأمر ذاته في الثانية، لتحرز اللقب الثالث لها في 2024 من أصل خمس مباريات نهائية، والثامن في مسيرتها من أصل 19 مباراة نهائية.

وقالت الكازخستانية بعد المباراة «أود أن أتوجه بالتهنئة لمارتا على هذه الدورة الرائعة. أنتِ تلعبين بشكل جيد جداً، وآمل أن تخوضي المزيد من المباريات النهائية».

وكانت الأوكرانية تخوض النهائي الثالث في مسيرتها الشابة، بعد أول عام 2023 حين أحرزت لقبها الأول والوحيد في دورة أوستن، والثاني هذا العام في سان دييجو، حين خسرت أمام البريطانية كايتي بولتر.

ولم يكن وصول كوستيوك إلى النهائي مفاجئاً، إذ بلغت في آخر مشاركاتها إلى الدور نصف النهائي لدورة إنديان ويلز الألف نقطة، حيث انتهى مشوارها على يد البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً والتي خرجت في شتوتجارت من دور الأربعة على يد ريباكينا.

وتوجهت كوستيوك بالتهنئة إلى «إيلينا وفريقها، إنها تمر بفترة رائعة في الموسمين الأخيرين ويسعدني دائماً أن ألعب ضدك».