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الرياضة

«خيول الإمارات» تتألق على مضمار «نيوبري»

«خيول الإمارات» تتألق على مضمار «نيوبري»
21 ابريل 2024 18:53

 
لندن (الاتحاد) 

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تألقت خيول الإمارات في سباقات الربيع الكلاسيكية للخيول السريعة «سبرينج ترايلز»، التي اختتمت منافساتها على مضمار «نيوبري» في المملكة المتحدة، ورعت سوق دبي الحرة 7 من أشواطها.
وأحرز المهر «هيدين لو» لجودلفين فوزه الأول في مشاركته الثانية، بحسمه لقب شوط «دارلي كونفايند ميدن ستيكس»، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، وقطع مسافة السباق 2,200 متر في دقيقتين و23 ثانية.
وافتتحت «خيول الإمارات» منافسات اليوم الأول للحدث بإنجاز حققه «ترعاب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بفوزه بشوط «دبي ديوتي فري فول أوف سربرايزس هانديكاب» للأمهار بعمر 3 سنوات، قاطعاً مسافة السباق البالغة 1.400متر، بزمن 1:26.58 دقيقة، بقيادة جيمي سبنسر، وإشراف تشارلي فيلوس.
وفاز «هاوايان» للشيخ محمد عبيد آل مكتوم في شوط «كأس سوق دبي الحرة العالمي للجولف»، بقيادة شين ليفي وإشراف ريتشارد هانون، قاطعاً مسافة السباق 1000متر أولاً، في 1:3.75 دقيقة.
وانتزعت المهرة «فولجاريا» جائزة شوط «دبي ديوتي فري فريد دارلينج ستيكس» (الفئة 3) لمسافة 1400متر، في أول مشاركة لها خارج إيطاليا، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف ماركو بوتي.
وفاز «هامش» بقيادة الفارس توم ماركواند بشوط «دبي ديوتي فري فاينست سربرايز ستيكس» (الفئة 3) لمسافة 2400 متر، بإشراف ويليام هاجاس، بزمن 2:35.09 دقيقة، وهو فوزه الخامس على التوالي. 
وتغلب «إسكواير» على 10 خيول (3 سنوات) في شوط «ووترشيب داون ستد جرينهام ستيكس» (الفئة 3) لمسافة 1400 م، بقيادة دانيل تودهوب وإشراف ديفيد أوميرا، في مشاركته الرابعة.
وفاز «إكونوميكس» بقيادة توم ماركواند وإشراف ويليام هاجاس، بشوط «بطولات سوق دبي الحرة للتنس ميدن ستيكس» للمهور بعمر 3 سنوات، بعد وصوله إلى خط النهاية أولاً بزمن 1:39.39 دقيقة.

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