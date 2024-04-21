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الرياضة

«خارج المنطقة» تنقذ إيفرتون في «لقاء المصير»!

«خارج المنطقة» تنقذ إيفرتون في «لقاء المصير»!
21 ابريل 2024 19:47

 
المملكة المتحدة (أ ف ب)

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حقق إيفرتون فوزاً مصيرياً من أجل الاستمرار بين الكبار، وجاء على حساب أحد منافسيه على البقاء ضيفه نوتنجهام فورست 2-0 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ودخل إيفرتون اللقاء، وهو في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط نتيجة حسم ثماني نقاط من رصيده بسبب خرقه القواعد المالية للدوري، وبالتالي كان مطالباً بالفوز الأحد لاسيما أن نوتنجهام من منافسيه على البقاء.
وبفضل هدفين من خارج المنطقة للسنغالي إدريسا جي (29) ودوايت ماكنيل (76)، خرج إيفرتون منتصراً من هذه المواجهة المصيرية، وعزز حظوظه بمواصلة المشوار في دوري الأضواء الذي تُوج بلقبه تسع مرات، ويشارك فيه من دون انقطاع منذ عام 1954.
ورفع القطب «الأزرق» لمدينة ليفربول رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 5 نقاط عن لوتون تاون الثامن عشر مع مباراة أقل من الأخير، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.
لكن شيئاً لم يحسم بالتأكيد في صراع البقاء، كما حال صراع الصدارة، إذ سيكون بانتظار إيفرتون مباريات صعبة من الآن، وحتى نهاية الموسم، أولها الأربعاء ضد جاره اللدود ليفربول، إضافة إلى لقاء أرسنال المتصدر حالياً في المرحلة الختامية، ومواجهتيه مع منافسيه على البقاء لوتون تاون، وشيفيلد الأخير الذي يبدو في طريقه إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، كونه يتخلف بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان.

الدوري الإنجليزي
إيفرتون
نوتنجهام
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