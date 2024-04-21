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الرياضة

ليل.. «إضاءة الثالث»!

ليل.. «إضاءة الثالث»!
21 ابريل 2024 19:50

 
باريس (أ ف ب)

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تقدم ليل إلى المركز الثالث مؤقتًا في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ستراسبورج 1-0 ضمن المرحلة الثلاثين، وبات في رصيد ليل 52 نقطة في المركز الثالث، وسجّل هدف الفوز الكندي جوناثان ديفيد «12».
وتلقى ستراسبورج خسارته الأولى، بعد سلسلة من أربع مباريات بلا هزيمة «3 فوز وتعادل»، ليتجمّد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفي صراع الهروب من منطقة الخطر، فاز متز على مضيفه لوهافر 1-0.
وخرج متز من منطقة الخطر، حيث تقدم الى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن لوهافر الذي بات في منطقة الهبوط بالمركز السادس عشر (28).

الدوري الفرنسي
فرنسا
ليل
ستراسبورج
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