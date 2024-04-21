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الرياضة

خورفكان يحصد «النقطة 20»

خورفكان يحصد «النقطة 20»
21 ابريل 2024 20:13

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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فاز خورفكان على بني ياس 2-1، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين» ليصل إلى «النقطة 20» التي منحته «المركز 11»، ويملك «السماوي» 19 نقطة في «المركز 12». 
وبدأ أصحاب الأرض مبكراً في التسجيل، عن طريق البرازيلي لورينسي في الدقيقة الثالثة، وجاء التعادل لمصلحة بني ياس عن طريق «النيران الصديقة»، إثر خطأ البرازيلي رافائيل الذي أسكن الكرة بمرماه في الدقيقة 13، إلا أن الأوزبكي عزيز أمانوف منح التقدم مرة أخرى لـ «النسور» قبل نهاية الشوط الأول.
ولم يشهد الشوط الثاني تغييراً في النتيجة حتى صافرة النهاية، ليتبادل الفريقان مركزيهما في جدول الترتيب. 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
بني ياس
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