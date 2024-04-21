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الرياضة

بريمن يُوقف «مسلسل» شتوتجارت

بريمن يُوقف «مسلسل» شتوتجارت
21 ابريل 2024 20:18

 
برلين (أ ف ب)

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أوقف فيردر بريمن سلسلة من تسع مباريات بلا خسارة لشتوتجارت، وتغلب عليه 2-1 ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وبخسارته هذه، مُنيت آمال شتوتجارت باحتلال المركز الثاني بـ «نكسة»، حيث بات يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ، قبل 4 مراحل على نهاية البطولة.
سجّل هدفي فيردر بريمن مارفن دوكش (28 و49 من ركلة جزاء)، فيما سجّل دينيس أونداف هدف شتوتجارت الوحيد (71).
بدوره، رفع بريمن رصيده إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر.
وهذا الفوز هو الأول بريمن منذ منتصف فبراير الماضي، ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن منطقة الخطر، حيث يدور صراع كبير فلا يفصل بين بوروسيا مونشنجلادباخ الـ 12 وماينز السادس عشر سوى 5 نقاط.
وتعود آخر خسارة لشتوتجارت في مختلف المسابقات إلى تلك التي تعرّض لها أمام باير ليفركوزن المُتوج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه إلى 6 فبراير في ربع نهائي كأس ألمانيا (1-2)، أما في الدوري فكانت أمام بوخوم (0-1) في 20 يناير.
ويقدم شتوتجارت موسماً استثنائياً، بعدما احتاج لخوض مواجهتي الملحق العام الماضي لضمان بقائه في دوري الأضواء، وبات قاب قوسين أو أدنى من ضمان تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يتقدم بفارق أربع نقاط عن لايبزج الرابع.

الدوري الألماني
شتوتجارت
فيردر بريمن
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