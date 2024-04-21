الوصل يحتفظ بلقب «شباب السلة»



علي معالي (دبي)



احتفظ الوصل بلقب دوري الشباب لكرة السلة، بالفوز في النهائي على الشارقة 76- 74، بعد مباراة مثيرة وقوية حتى النهاية، وجاء النصر في المركز الثالث، قام بالتتويج عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، وسالم المطوع، الأمين العام للاتحاد، وعلي الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المسابقات.

من جهة أخرى، تقام يوم الاثنين المباراة الرابعة بين النصر وشباب الأهلي في سلسلة نهائي دوري الرجال، ويتقدم «الفرسان» 2-1، ويحتاج إلى الفوز للتتويج، في حين يريد «العميد» معادلة النتيجة للاحتكام إلى مباراة خامسة وفاصلة.