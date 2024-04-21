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الرياضة

تمثال القيصر في ساحة «أليانز أرينا»

تمثال القيصر في ساحة «أليانز أرينا»
21 ابريل 2024 20:44

 
برلين (د ب أ)

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سيتم تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية الراحل فرانز بيكنباور، من خلال صنع تمثال له أمام ملعب «أليانز أرينا»، معقل بايرن ميونيخ الألماني، حسبما ذكرت مؤسسة «كيرت لانداور».
ومن المقرر أن يتم تجسيد بيكنباور، الذي توفي في 7 يناير، بالبرونز في وضع أنيق قائداً لإحدى المباريات.
كانت مؤسسة كورت لانداور مسؤولة أيضاً عن صنع تمثال لجيرد مولر، الذي تم وضعه في ساحة الملعب ذاته أيضاً، وتتوقع المؤسسة أن يستغرق عمل تمثال بيكنباور 18 شهراً تقريباً، وفقاً لخبراتها السابقة.
وقال كريستيان كرول من مؤسسة كيرت لانداور: «يلقي القائد الأنيق فرانز وصديقه جيرد مولر بظليهما بشكل إيجابي على يومنا هذا، وينتقل الوعي بتاريخ نادينا إلى الأجيال القادمة».
يعتبر بكينباور أحد أبرز أساطير كرة القدم في ألمانيا، حيث توج بالعديد من الألقاب مع بايرن ومع المنتخب الألماني، وأصبح رئيساً للنادي البافاري فيما بعد.
وعقب تتويجه بكأس العالم عام 1974 لاعباً، قاد بيكنباور أيضاً منتخب ألمانيا للفوز بالمونديال عام 1990 مديراً فنياً، علماً بأنه أسهم في منح ألمانيا استضافة المسابقة عام 2006.
وقال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، في يناير الماضي، إن تمثال بيكنباور سيكون مناسباً تماماً بجوار النصب التذكاري لمولر.

ألمانيا
بايرن ميونيخ
بيكنباور
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