رود يتخلص من «الشبح»!



برشلونة (أ ف ب)

تغلب النرويجي كاسبر رود المصنّف السادس عالمياً على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف سابعاً 7-5 و6-3، ليحرز لقب دورة برشلونة الإسبانية الدولية في التنس (500 نقطة).

وثأر اللاعب النرويجي لخسارته أمام اليوناني في نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز الأسبوع الماضي.

وقال رود بعد تتويجه باللقب لـ «تيليديسبورت»: «بالنسبة لي، هذا يعني الكثير، هذا هو أكبر لقب فزت به على الإطلاق في مسيرتي، إنه شيء سعيت إليه منذ فترة طويلة حقاً».

وأضاف «لم أفز قط سابقاً بدورتي الـ 500 أو 1000 نقطة، لقد وصلت إلى مواجهات نهائية، ولكنني كنت أخسر في الأمتار الأخيرة».

وأضاف «لم أبدأ المباراة بشكل جيد، لكن لحسن الحظ تمكنت من العودة واللعب بشكل جيد في نهاية المجموعتين الأولى والثانية».

ويتصدر رود قائمة أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم بـ 29 فوزاً، إلا أنّه خسر ثلاث مواجهات نهائية، قبل أن يفكّ عقدته بإحرازه أول ألقابه هذا العام.

وسبق لرود (25 عاماً) أن وصل إلى نهائي إحدى بطولات جراند سلام ثلاث مرات (رولان جاروس 2022 و2023 والولايات المتحدة المفتوحة 2023)، دون أن ينجح في الظفر بأي منها.

وهذا كان النهائي الرابع لرود هذا العام (خسر في دورتي كابو سان لوكاس وأكابولكو المكسيكيتين ومونتي كارلو)، وذلك قبل أسابيع قليلة بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث سيكون بين المرشحين للفوز باللقب.

وبالفوز الذي تحقق في 91 دقيقة، وضع رود حداً لسلسلة من 10 انتصارات متتالية لتسيتسيباس.