ليفربول يخرج من «الدائرة المظلمة»



لندن (أ ف ب)



استعاد ليفربول توازنه، ولحق بأرسنال إلى الصدارة، في ظل غياب مانشستر سيتي «حامل اللقب» المنشغل بنصف نهائي الكأس، حيث فاز على تشيلسي 1-0، وذلك بعدما حول تخلفه أمام مضيفه فولهام إلى فوز 3-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتربع أرسنال على الصدارة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي بفوزه على مضيفه ولفرهامبتون 2-0، ثم حذا حذوه ليفربول ليعود فريق المدرب الألماني يورجن كلوب الى سكة الانتصارات، بعد تعادل مع مانشستر يونايتد 2-2، وهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس (0-1)، إضافة إلى خروجه من ربع نهائي «يوروبا ليج» على يد أتالانتا الإيطالي (1-3 بمجموع المباراتين).

وبات ليفربول على المسافة ذاتها من أرسنال الذي بقي متصدراً بفارق الأهداف عن فريق كلوب، وذلك بفارق نقطة عن سيتي الذي يخوض مباراته المؤجلة مع توتنهام في 14 مايو.

وبتشكيلة أساسية غاب عنها المصري محمد صلاح والأوروجوياني داروين نونيز والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، بدأ ليفربول اللقاء بشكل جيد، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 32 من ركلة حرة جميلة نفذها ترنت ألكسندر-أرنولد.

لكن المضيف اللندني خطف التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، عبر البلجيكي تيموتي كاستانيّي الذي سقطت الكرة أمامه بعد رأسية مرتدة من جاريل كوانساه لزميله البرازيلي رودريجو مونيز، فسددها في الشباك (2+45).

وعاد فريق كلوب لاستعادة التقدم في مستهل الشوط الثاني، بتسديدة من خارج المنطقة للهولندي راين خرافنبرخ بعد تمريرة من هارفي إيليوت (53)، قبل أن يحسم «الأحمر» النتيجة بهدف ثالث سجله البرتغالي ديوجو جوتا بتمريرة من الهولندي كودي خاكبو (72).

ورغم دخول صلاح ونونيز وماك أليستر في ربع الساعة الأخير، بقيت النتيجة على حالها حتى النهاية.