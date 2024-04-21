الإثنين 22 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفرسان» يستعيد التوازن بـ «رباعية»

«الفرسان» يستعيد التوازن بـ «رباعية»
21 ابريل 2024 22:47

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«النسور» يُحلق بعيداً عن الخطر بـ«10 أجنحة»!
«الفرسان» يرسخ «السيطرة المطلقة» أمام «النمور»


استعاد شباب الأهلي توازنه، بعدما حقق الفوز على اتحاد كلباء 4-1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بدبي، ضمن «الجولة 20»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «40 نقطة» في المركز الثاني، ويبقى «النمور» برصيد 20 نقطة في المركز التاسع.
سجل لشباب الأهلي يحيى الغساني، وسعيد عزت الله، وإيجور جيسوس، وسجل لاتحاد كلباء أندريس فومبيرجر.
افتتح «النمور» التسجيل مبكراً، بعد انطلاقة ومجهود فردي من مهدي قائدي الذي أرسل كرة عرضية حولها أندريس فومبيرجر برأسه داخل الشباك في الدقيقة 5.
حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء، بعد لمسة يد على سالم راشد الذي نال البطاقة الحمراء المباشرة، وتقدم لتنفيذها مؤنس دبور، لكنه أهدرها، بعد تسديدة الكرة بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 39.
أدرك «الفرسان» التعادل، بعد تسديدة قوية من يحيى الغساني من داخل المنطقة، سكنت شباك «النمور» في الدقيقة 45+1.
وتقدم شباب الأهلي بعد تسديدة دقيقة من عزت الله من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45+5، وانتهى الشوط الأول على وقع كرة رأسية من إيجور جيسوس ارتدت من عارضة مرمى «النمور».
أضاف يحيى الغساني الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 70، واستفاد إيجور جيسوس من تمريرة مؤنس دبور، ليسدد الكرة داخل المنطقة في شباك اتحاد كلباء في الدقيقة 74.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
نوتنجهام يتهم «الفار» بعدم العدالة!
الرياضة
نوتنجهام يتهم «الفار» بعدم العدالة!
اليوم 09:38
شعار شرطة الشارقة
علوم الدار
شرطة الشارقة تسقط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي
اليوم 09:32
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
علوم الدار
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
اليوم 09:31
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
علوم الدار
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
اليوم 09:30
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
الرياضة
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©