«الفرسان» يستعيد التوازن بـ «رباعية»



دبي (الاتحاد)



استعاد شباب الأهلي توازنه، بعدما حقق الفوز على اتحاد كلباء 4-1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بدبي، ضمن «الجولة 20»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «40 نقطة» في المركز الثاني، ويبقى «النمور» برصيد 20 نقطة في المركز التاسع.

سجل لشباب الأهلي يحيى الغساني، وسعيد عزت الله، وإيجور جيسوس، وسجل لاتحاد كلباء أندريس فومبيرجر.

افتتح «النمور» التسجيل مبكراً، بعد انطلاقة ومجهود فردي من مهدي قائدي الذي أرسل كرة عرضية حولها أندريس فومبيرجر برأسه داخل الشباك في الدقيقة 5.

حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء، بعد لمسة يد على سالم راشد الذي نال البطاقة الحمراء المباشرة، وتقدم لتنفيذها مؤنس دبور، لكنه أهدرها، بعد تسديدة الكرة بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 39.

أدرك «الفرسان» التعادل، بعد تسديدة قوية من يحيى الغساني من داخل المنطقة، سكنت شباك «النمور» في الدقيقة 45+1.

وتقدم شباب الأهلي بعد تسديدة دقيقة من عزت الله من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45+5، وانتهى الشوط الأول على وقع كرة رأسية من إيجور جيسوس ارتدت من عارضة مرمى «النمور».

أضاف يحيى الغساني الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 70، واستفاد إيجور جيسوس من تمريرة مؤنس دبور، ليسدد الكرة داخل المنطقة في شباك اتحاد كلباء في الدقيقة 74.