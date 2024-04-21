«التعادل الخاسر» يحسم لقاء «الملك» و«فخر أبوظبي»

الشارقة (الاتحاد)

حسم «التعادل الخاسر» 1-1 مواجهة الشارقة وضيفه الجزيرة على ملعب الأول بـ «الإمارة الباسمة»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «30 نقطة» في المركز السادس، مقابل 23 نقطة لـ «فخر أبوظبي» في المركز الثامن، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الجزيرة تحقيق الفوز في 7 مباريات على التوالي.

وشهدت تشكيلة الشارقة غيابات مؤثرة شملت البرازيلي كايو لوكاس، وأبوبكر كمارا، وفراس بالعربي للإصابة، في الوقت الذي ضمت فيه قائمة بدلاء الجزيرة الدولي علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «دورينا»، والغائب منذ آخر مشاركة في مباراة اتحاد كلباء 2-2 في «الجولة 16»، والتي أُقيمت منتصف مارس الماضي على استاد محمد بن زايد، ليعود ويشارك بديلاً في الشوط الثاني.

وغابت الأهداف خلال الشوط الأول، بعدما أهدر خلفان مبارك ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد مخالفة ارتكبت مع الإسباني أليخاندرو بوزيلو داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني، افتتح لوان بيريرا التسجيل لـ «الملك» من رأسية متقنة، مترجماً عرضية البوسني بيانيتش من ضربة ركنية في الدقيقة الـ 53، ورد الجزيرة بهدف التعادل عن طريق عمر تراوري في الدقيقة الـ 88.