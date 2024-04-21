الوصل يتأهل إلى ربع نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة

علي معالي (دبي)

تأهل الوصل إلى ربع نهائي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بالفوز على الوحدة في الدور التمهيدي 98- 85، ليلتقي الشارقة الأربعاء المقبل على صالة الوصل في زعبيل، جاءت المباراة قوية، انتهت أرباعها بنتيجة 32- 20، 36- 25، 10- 23، 20- 17 لمصلحة «الإمبراطور»، وأدارها الدولي محيي الدين خطاب، والدولي محمد ريان، وعمر فاخوري.

وتقام الأربعاء المقبل أيضاً مواجهة ثانية في ربع النهائي تجمع البطائح مع الظفرة، والفائز منهما يلتقي شباب الأهلي في نصف النهائي، الأحد المقبل، أما الفائز من الشارقة والوصل يلتقي النصر في نفس اليوم أيضاً، ويسدل الستار على البطولة في الأول من مايو المقبل.