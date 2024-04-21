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الرياضة

سيف الشرقي يتوج الفائزين في «مونديال الموتوسيرف»

سيف الشرقي يتوج الفائزين في «مونديال الموتوسيرف»
22 ابريل 2024 01:43

الفجيرة (وام)

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، سباقي الختام من بطولة العالم للموتوسيرف «جائزة الفجيرة الكبرى».
وأشاد الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، بمستوى تنظيم البطولة، وجهود القائمين عليها في استقطاب الأبطال العالميين، ودورها في تطوير قطاع الرياضات البحرية على المستوى المحلي والدولي.
وتوج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين في البطولة التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 20 دولة، وبمشاركة إماراتية للمرة الأولى في البطولة من أكاديمية تدريب الشباب والناشئين بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.
حضر الختام مارتين المروج العام لسباقات بطولة العالم للموتوسيرف، وجين ماري نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وتوماس كورث الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

الفجيرة
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية
الموتوسيرف
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