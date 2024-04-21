«سيلفر نوت» لجودلفين يحصد «ذهب الكورن ستيكس»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد «سيلفر نوت» لجودلفين، الذي كان يتدرب في بريطانيا، والحاصل على المستويين الفضي والبرونزي في خمس مشاركات بالولايات المتحدة، الميدالية الذهبية في أول سباق له في عمر 4 سنوات، مقدماً عرضاً رائعاً في سباق الكورن ستيكس للفئة الثانية في مضمار كينلاند، بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان ابن الفحل «لوب دي فيجا» قد خسر بفارق أنف بسباق بريدرز كب جوفنايل تيرف للفئة الأولى، وقدم سلسلة من العروض القوية في الولايات المتحدة الموسم الماضي، وأحرز مراكز متقدمة في سباقات فئوية في بيلمونت بارك، وكولونيال داونز، وسانتا أنيتا، وديل مار.

وبصعوده إلى مسافة الميل ونصف الميل للمرة الأولى، انطلق «سيلفر نوت» بسرعة من بوابته الخارجية وطار «وينترو» بالمركز الثاني بفارق طول.

واقترب «هايلاند شيف» و«ميسد ذا كت» ود«ينا درايف» جميعاً من «وينترو» في المسار الخلفي، فيما تقدم «سيلفر نوت» أيضا بفارق نصف طول عن المتصدر، ولدى عبور علامة 600 متر، انتزع الجواد الصدارة وركض بأفضلية واضحة عند رأس المسار المستقيم.

وكان هذا الجواد ذو الأربع سنوات الذي يدربه شارلي أبلبي متقدماً بثلاثة أطوال بالقرب من علامة 200 متر، وأنهى السباق بشكل جيد بقيادة فلافيان برات، وتجاوز خط النهاية بفارق طول ونصف الطول عن «ميسد ذا كت» ومسجلاً 2:27:37 دقيقة.

أما زميله في الإسطبل «بولد آكت» فقد أنهى السباق بقوة بعد أن كان متحفزاً طوال السباق بفارق رقبة خلف «ميسد ذا كت» في المركز الثالث.