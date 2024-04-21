«كاليفا» بطل «كأس الوثبة» للخيول العربية في البرازيل

عصام السيد (أبوظبي)

تُوج الجواد «آر جي كاليفا» لكلاديو روبرتو جيمراس ريباس، بإشراف المدرب إيستانسلاو بيتروسنسكاي، وقيادة جيف بيسبو، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز جائزة ماريا هيلينا فيدال الخاصة، للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم بمضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية. ومن البوابة العاشرة والأخيرة انطلق «آر جي كاليفا» في السباق الذي أقيم على المضمار العشبي، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1200 متر، والبالغ جائزته 15 ألف ريال برازيلي، بمشاركة 10 أمهار ومهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق.

ولم يترك «آر جي كاليفا» أي مجال لمنافسيه، وتقدم إلى الصدارة مبكراً وطوال مجريات السباق، وفي عمق المستقيم، وفيما هو متقدم، طارده «أولمبيكا راش»، بقيادة جبرائيل سانتانا، وبإشراف المدرب لوكاس كوينتانا، الذي حل ثانياً، وتمكن البطل من التفوق بفارق 0,75 طول. وحل في المركز الثالث الفارس خورخي ريكاردو، صاحب الرقم القياسي العالمي في معدل الانتصارات، على صهوة الجواد «جوليفر راش»، وسجل البطل «آر جي كاليفا» البالغ من العمر 5 سنوات، زمناً قدره 1:22:44 دقيقة. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.