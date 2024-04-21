«قوى الذهب» تسيطر على أجواء «خليجية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

عززت الإمارات صدارتها لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، برفع غلتها إلى 144 ميدالية ملونة بنهاية أمس الأول، بعد أن حصدت 48 ذهبية، و55 فضية، و41 برونزية، بفضل تألق منتخباتنا لألعاب القوى والشطرنج والريشة الطائرة، وإضافة 26 ميدالية جديدة.

وفي جدول ترتيب الميداليات، تواصل السعودية احتلال المركز الثاني ب 54 ميدالية (25 ذهبية، و16 فضية، و12 برونزية)، والكويت المركز الثالث ب57 ميدالية (14 ذهبية، و21 فضية و22 برونزية)، وعُمان في المركز الرابع ب31 ميدالية (14 ذهبية، و6 فضيات، و11 برونزية)، وجاءت البحرين خامسة ب 30 ميدالية (9 ذهبيات، و8 فضيات، و13 برونزية)، ثم قطر في المركز السادس ب 18 ميدالية (8 ذهبيات، و5 فضيات و5 برونزيات).

وكان التميز في اليوم الخامس لنجوم منتخبنا الوطني لألعاب القوى الذين حصدوا 12 ميدالية ملونة، في ختام المنافسات السبت، ليحلقوا باللقب بمجموع 36 ميدالية ملونة، (12 ميدالية ذهبية، و13 فضية و11 برونزية).

وتفوق منتخب القوى الذهبي على شقيقه السعودي الذي حل في المركز الثاني برصيد 17 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، و7فضيات، و3 برونزيات، وحل منتخب الكويت ثالثاً ب 22 ميدالية موزعة على 5 ذهبيات، و10 فضيات، و7 برونزيات، علماً أن الترتيب العام يقتصر على 3 منتخبات فقط هي من اعتلت المنصة.

وأشادت خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بإنجاز منتخب القوى، وفوزه بالمركز الأول، معربة عن فخرها بما تحقق من إنجاز إماراتي، وهنأت إدارة اتحاد ألعاب القوى واللاعبين واللاعبات بالإنجاز الذي تحقق، والذي يكتسب أهميته من كونه تحقق في النسخة الأولى للدورة التي انطلقت من الإمارات، كما تحفز على المزيد من الإنجازات، خاصة أن منتخب الإمارات مقبل على المشاركة بالبطولة الآسيوية لألعاب القوى أواخر الشهر الجاري في ضيافة الإمارات.

وفي الشطرنج، سيطر أبطال وبطلات الإمارات على منصة التتويج بعدما أحرزوا 8 ميداليات ملونة من أصل 12 ميدالية وزعت، منها 3 ذهبيات، وفضيتان، و3 برونزيات، ليرتفع رصيد أبطالنا في الشطرنج إلى 14 ميدالية، منها 7 ذهبيات، وفضيتان، و3 برونزيات.

ونجح سعود جابر الزرعوني في الفوز بالميدالية الذهبية تحت 18 سنة للذكور، برصيد 6 نقاط، متساوياً مع زميله عبدالرحمن الطاهر الذي فاز بالميدالية الفضية بكسر التعادل، ونال البحريني مروان البنعلي الميدالية البرونزية برصيد 5 نقاط.

وسيطرت بطلات الإمارات على المراكز الأولى في فئة تحت 18 سنة، حيث فازت روضة السركال لاعبة منتخبنا بالميدالية الذهبية، برصيد 7 نقاط، وجاءت زميلتها فاطمة سيف آل علي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ونالت الميدالية الفضية، ثم أحلام راشد في المركز الثالث، والميدالية الفضية برصيد 5 نقاط.

ونجحت عنود عيسى لاعبة منتخبنا في تحقيق الميدالية الذهبية في فئة تحت 14 سنة، برصيد 5 نقاط، وجاءت القطرية ليان القصبي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشما السويدي لاعبة منتخبنا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وفاز القطري حمد الكواري بالميدالية الذهبية في فئة تحت 18 سنة للذكور برصيد 5.5 نقطة، وجاء زميله حمد الجناحي في المركز الثاني بالرصيد نفسه، ونال محمد يوسف آل علي لاعب منتخبنا الميدالية البرونزية برصيد 5 نقاط.

وفي كرة اليد خسر منتخبنا أمام نظيره العُماني 26-30، في الجولة الأولى من المنافسات المقامة حالياً بصالة نادي البطائح، وجاءت البداية لمصلحة عُمان الذي تقدم 4-1، وعاد منتخبنا بعد 10 دقائق، ونجح في التعادل 5-5، ثم التقدم 6-5، وانتهى الشوط الأول بتقدم عُمان 14-12، ووسع الأحمر العماني النتيجة مع بداية الشوط الثاني، ووصلت إلى 18-14، بعد مرور 10 دقائق، وتغيرت النتيجة إلى 20-17 في منتصف الشوط، ولم يستطع منتخبنا العودة، وواصل الأحمر التقدم 27-22 في آخر 5 دقائق، وانتهت المواجهة لمصلحته 30-26.

وحقق المنتخب السعودي الفوز الأول على البحرين 32-29 في افتتاح المباريات، والكويت على قطر 27-20، وجاءت البداية لمصلحة «الأزرق» الذي فرض سيطرته على الشوط الأول، إلا أن قطر عاد متأخراً، ولم ينجح في تعديل الكفة.

سلمى المري.. ميلاد ذهبي ب «قرص وجلة»

فجرت سلمى المري (15 عاماً) لاعبة منتخبنا الوطني للناشئين لألعاب القوى موهبتها في دورة الألعاب الخليجية للشباب بتحقيقها ميدالية ذهبية في رمي القرص وفضية دفع الجلة، رغم دخولها عالم الرياضة قبل شهرين من انطلاق «العرس الخليجي»، وصرحت المري بأنها تدين بتألقها إلى والدتها التي شجعتها على ممارسة ألعاب القوى، وتحرص على مرافقتها في التدريبات طوال فترة المعسكر، خلال الدورة، وأن التتويج هو الأول في مسيرتها بداية لميلاد طموحات كبيرة. وقالت: كنت أشعر بالتوتر والقلق كونها المشاركة الأولى لي في مسيرتي الرياضية، وبمجرد التفكير بأني سأخوض منافسات ضد لاعبات متمرسات، ويتفوقن علي بخبرتهن، ينتابني المزيد من الخوف، خاصة أني حديثة العهد بالرياضة ولم يمض أكثر من شهرين على بداية ممارستي هذا النوع من الرياضة. وأكدت المري التي تلعب بنادي أبوظبي لألعاب القوى أن تحقيقها ميداليتين في أول بطولة رسمية لها يمنحها المزيد من الأمل والقوة لبذل الكثير من الجهد لتطوير نفسها وتشريف الإمارات على الصعيدين القاري والدولي، وأضافت: أصبحت لدي ثقة أكبر في نفسي، وطموحاتي تزيد، وتظل المشاركة استثنائية وخالدة في ذاكرتي، لأنها الخطوة الأولى في مشواري الرياضي.

وكشفت المري عن أن حلمها الكبير تمثيل الدولة في الألعاب الأولمبية، متمنية أن تحقق ذلك في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وقالت: الحلم يبدأ بخطوة، وأعتقد أني تخطيت هذه الخطوة بنجاح.

«الريشة الطائرة» يتألق ب 6 ميداليات

تألق «أبيض الريشة الطائرة» في منافسات اليوم الثاني بتحقيق 6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية واحدة، وفضيتين، و3 برونزيات، فيما فرض منتخبنا الوطني للشطرنج سيطرته على بطولة الشطرنج السريع للفردي المقامة حالياً بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعدما أحرز 8 ميداليات ملونة من بين 12 ميدالية تم توزيعها السبت، بينها 3 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، ليرتفع رصيد أبطالنا في الشطرنج إلى 14 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين و3 برونزيات.

«كرة القدم» تترقب الختام بحسابات مفتوحة

سيكون الترقب كبيراً لختام كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الخليجية للشباب، مع إقامة مباراتي الجولة الثالثة اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي، يلتقي منتخبا الإمارات والكويت في الساعة 16:45، وعُمان والبحرين في الساعة الثامنة مساءً.

وما يرفع درجة الترقب أن جميع المنتخبات تمتلك فرصة الصعود على منصة التتويج، وإن ضمن الكويت ذلك بعدما وصل في رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، لكنه بات يطمح الآن لحصد الميدالية الذهبية، وتكفيه أي نتيجة إيجابية، سواءً الفوز أو التعادل، فيما يدخل منتخب الإمارات المواجهة بطموح حصد الفوز، في حال أراد المنافسة على الذهبية، بعدما أنعش حظوظه بالفوز على البحرين، خلال الجولة الماضية، والحصول على ثلاث نقاط.

ويتطلع منتخبا عُمان والبحرين إلى الفوز، مع إدراك عُمان أن الفوز، في حال فوز الإمارات على الكويت، يعني دخول المنتخبات الثلاثة في حسابات المواجهات المباشرة بينها لتحديد الترتيب النهائي، وبنفس الوقت فإن منتخب البحرين في حال فوزه على نظيره العُماني، فإنه يدخل في حسابات اعتلاء منصة التتويج أيضاً.

وبحسب اللائحة الفنية للبطولة، فإن المواجهات المباشرة بين المنتخبات هي المعيار الأول في تحديد الترتيب.

أجندة اليوم

تستمر الأجواء المثيرة في جدول منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب اليوم بإقامة أربع مسابقات، الأولى تتعلق بالجولة الأخيرة والحاسمة لمباريات كرة القدم، يلتقي «الأبيض الشاب» نظيرة الكويتي، بينما يلعب عُمان مع البحرين، وذلك على استاد آل نهيان بأبوظبي، أما في دبي تقام الجولة الثالثة من كرة الطائرة، وفي الشارقة منافسات الشطرنج، وفي الفجيرة اليوم الأخير من الريشة الطائرة.

«الطائرة» تحلق في أجواء عُمان

اجتاز منتخب شباب الطائرة خطوته الأولى بنجاح، ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بفوزه على عُمان 3-0، ضمن مواجهات الجولة الأولى التي تستضيفها صالة نادي النصر بدبي، وانتهت أشواطها بنتائج 25-15 و25-23 و25-16.

كما شهد اليوم الافتتاحي للبطولة التي تقام بنظام دوري من دوري واحد، فوز المنتخب البحريني على المنتخب الكويتي 3-0، وبنتائج أشواط 25-17 و25-13 و25-15، وفوز المنتخب السعودي على المنتخب القطري بالنتيجة نفسها، وبنتائج أشواط 25-17 و25-20 و25-14.