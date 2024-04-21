«هجن الرئاسة» تُبدع بـ«رباعية» في «الحول» و«الزمول»

عبدالله عامر (الوثبة)

شهد اليوم الحادي عشر من منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2024» الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة نخبة المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ والملاك من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، 8 أشواط مثيرة بالفترة المسائية، في سباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي في «عاصمة الميادين».

وسيطرت «هجن الرئاسة» على منافسات الفترة المسائية، مع المضمر المتألق محمد عتيق زيتون المهيري، الذي قاد مطايا الشعار الأحمر إلى الفوز بـ 4 من أشواط المساء الثمانية، بينما تقاسمت هجن الشحانية والعاصفة الأشواط الأربعة الأخرى، بواقع شوطين لكل منهما، وبذلك وجهت «هجن الرئاسة» إنذاراً قوياً لبقية المنافسين قبل «مسك الختام» و«الصراع الكبير» على «أغلى السيوف» في اليوم الأخير من المهرجان. وحلقت «مشهورة» لـ«هجن الشحانية» مع المضمر سالم بن فاران المري بالشوط الأول، معانقة الناموس و400 ألف درهم جائزة الشوط، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن 12:08:02 دقيقة، وفي الشوط الثاني للزمول تمكن «شاهين» لـ «هجن العاصفة» مع المضمر غياث الهلالي من تصدر المشهد عن جدار بتسجيله زمناً قدره 12:43:05 دقيقة. ونجحت «الشاهينية» لـ«هجن الرئاسة» مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري في التربع على المركز الأول بالشوط الثالث في زمن 12:14:06 دقيقة، وحافظ المضمر محمد عتيق زيتون المهيري على تفوقه للشوط الثاني على التوالي، عندما عانق الناموس بالشوط الرابع، وتمكن «شاهين» لـ«هجن الرئاسة» من التفوق على منافسيه، وحقق المركز الأول بزمن 12:56:08 دقيقة، وحافظ المضمر محمد عتيق زيتون المهيري على تألقه وأحرز «الهاتريك» بتحقيقه المركز الأول للشوط الثالث على التوالي عندما تُوجت «الشاهينية» لـ«هجن الرئاسة» بالشوط الخامس بزمن 12:28:00 دقيقة. وعادت «هجن الشحانية» إلى صدارة المشهد من جديد مع المضمر سالم بن فاران المري بالشوط السادس، عبر «أجيال» التي احتلت المركز الأول بزمن 12:30:09دقيقة، لكن «هجن الرئاسة» استردت تفوقها من جديد مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري بالشوط السابع، عن طريق «شاهين» الذي عانق ناموس المركز الأول بزمن 12:42:06 دقيقة، ثم تمكنت «هجن العاصفة» من الظهور مجدداً مع المضمر غياث الهلالي، عندما حلت «الشاهينية» في المركز الأول بالشوط الثامن والأخير بزمن 12:23:04 دقيقة.

«القلعة الحمراء» تحيي «حفل الصباحية» بـ 9 ألقاب

شهدت الفترة الصباحية إقامة 12 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وحصد شعار «القلعة الحمراء» 9 ألقاب، بينما نالت هجن العاصفة 3 ألقاب، وتصدرت «الرئاسة» الأشواط الأولى الثلاثة، حيث قاد المضمر سلطان بن محمد الوهيبي «وفا» إلى قمة الحول في الشوط الأول بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:16:9 دقيقة. أما الشوط الثاني الذي خصص للزمول، فقد كان عنوانه الأبرز شعار هجن الرئاسة، والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، حيث نجح «مياس» في إكمال رحلة الثمانية كيلومترات إلى قمة الزمول في زمن قدره 12:31:3 دقيقة.

وكشف المضمر سلطان بن محمد الوهيبي عن نواياه في مواصلة رحلة التميز والإنجاز، من خلال حصوله على صدارة الشوط الثالث للحول، عبر «بلاغ» لهجن الرئاسة بحسم المعركة القوية مع المتنافسات في توقيت بلغ 12:14:3 دقيقة. ودخلت هجن العاصفة على الخط بنيلها أول ألقابها مع المضمر غياث الهلالي، بفوز «الشاهينية» في الشوط الرابع بعد أن وصلت إلى خط النهاية في 12:21:9 دقيقة.

وعادت هجن الرئاسة للتألق وحصد 6 نقاط متتالية، وفاز «أشقر» مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي بتوقيت زمني قدره 12:36:9 دقيقة، وتصدرت «غازية» مع صالح سعيد بالعرج المري في توقيت قدره 12:23:0 دقيقة، واستطاع «الظبي» الفوز مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي بعد أن وصل إلى خط النهاية في 12:28:3 دقيقة، وطار «السريع» مع المضمر محمد بن زيتون المهيري بالناموس في توقيت زمني قدره 12:55:6 دقيقة، وكان الفوز الثامن والخامس توالياً للشعار الأحمر عبر «الشهامة» مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، بتوقيت زمني قدره 12 12:15:6 دقيقة، وأكملت هجن مؤسسة الرئاسة رحلة التألق بفوز «سرابة» مع المضمر نفسه الذي حصد 6 نقاط مع الشعار بتوقيت زمني قدره 12:19:2 دقيقة. وعادت هجن العاصفة، وحصدت نقطتين في آخر أشواط الحول والزمول بفوز «الشاهينية» في الشوط الـ 11 مع المضمر غياث الهلالي بتوقيت زمني قدره 12:12:3 (أفضل توقيت)، و«الشاهينية» في آخر الأشواط مع المضمر نفسه بتوقيت زمني قدره 12:16:8 دقيقة.

20 شوطاً للحول والزمول وثنايا الجماعة اليوم

تُقام اليوم وضمن منافسات اليوم الثاني عشر من منافسات مهرجان الوثبة الختامي، 20 شوطاً للحول والزمول والثنايا لهجن الجماعة بالميدان الغربي في الوثبة لمسافة 8 كلم، وتنظم 10 أشواط في الفترة الصباحية للحول والزمول، وتتراوح الجوائز بين 180 ألف درهم لصاحب المركز الأول في شوط الحول المحليات إنتاج والحول المهجنات إنتاج و5 آلاف درهم لصاحب المركز الأخير في الأشواط العشرة.

وتقام في الفترة المسائية 10 أشواط لثنايا الجماعة لمسافة 8 كلم أيضاً بالميدان الغربي، وينال الفائز بالمركز الأول في شوطي الأبكار المحليات إنتاج والأبكار المحليات المهجنات 180 ألف درهم كأعلى جائزة في هذا اليوم، بينما تتوزع بقية الجوائز بقيم مختلفة انتهاءً بـ 5 آلاف درهم لصاحب المركز الأخير في كل شوط.

وترسم سباقات الحول والزمول والثنايا لهجن الجماعة، مؤشر الناموس في يوم الرموز لهاتين الفئتين بين شعارات الجماعة المشاركة في «ختامي الوثبة»، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من الملاك بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.