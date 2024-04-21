«المغمور» يضع الزمالك في «المأزق الصعب»!



القاهرة (أ ف ب)

فرض دريمز الغاني «المغمور» التعادل السلبي على مضيفه الزمالك المصري، على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبهذا التعادل، سيكون الزمالك أمام مهمة صعبة إياباً، حين يحل ضيفاً على الفريق الغاني الأحد المقبل في كوماسي.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية للزمالك، وتراجع دفاعي للضيوف لامتصاص ضغط أصحاب الأرض.

وتعددت المحاولات الهجومية على مرمى الحارس سولومون أجبيسي من جانب محمود عبد الرازق «شيكابالا» والتونسي سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي، لكن من دون نجاعة.

ولجأ لاعبو الزمالك للتسديد من خارج منطقة الجزاء، لصعوبة اختراق دفاع الضيوف، واختبر الجزيري حظه من مشارف المنطقة بتسديدة أرضية أبعدها أجبيسي ثم شتتها الدفاع (28)، ثم وسدد ألأوغندي ترافيس موتيابا كرة مرت بعيدة عن المرمى (45+3).

واصل لاعبو الزمالك رحلة البحث عن هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني، ومرر الجزيري الكرة داخل منطقة الجزاء للبديل البنيني سامسون أكينولا الذي سددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن (47)، ثم حصل الفريق المصري على فرصة أخرى عبر السنغالي إبراهيما نداي برأسية الذي سدد بجوار القائم الأيمن (49).

ومرت الدقائق على وتيرة هجوم ضاغط للزمالك، ودفاع متكتل لدريمز، ونفذ شيكابالا ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء أبعدها أجيبسي إلى ركنية بصعوبة (67)، وعلت رأسية نداي العارضة (75) قبل أن يمرر الأخير عرضية متقنة حولها الجزيري رأسية علت العارضة (88).

وأهدر الزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فرصة هدف، إثر ركلة ركنية حولها نداي رأسية أبعدها أجبيسي من على خط المرمى، ثم شتتها الدفاع إلى ركنية ثانية أسفرت عن فرصة لأكينولا الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، فارتدت الكرة من يد الحارس، وتابعها حسام عبد المجيد بتسديدة ارتدت من العارضة.