الإثنين 22 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عُمان.. المنشآت الرياضية قبلة البطولات العالمية

عُمان.. المنشآت الرياضية قبلة البطولات العالمية
22 ابريل 2024 01:43

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات وعُمان.. تاريخ وروابط ومصير مشترك
هيثم بن طارق.. سلطان الخير والمجد

تستضيف سلطنة عُمان عدداً كبيراً من الأحداث الرياضية القارية والعالمية، بعدما باتت وجهة للكثير من الأحداث الدولية والقارية والعربية والخليجية، حيث تستعد كل يوم لحدث جديد لما تتمتع به من منشآت رياضية وبنية تحتية متميزة، منها استضافة بطولة كأس العالم «سوكا» لسداسيات كرة القدم خلال نوفمبر المقبل، بمشاركة 85 فريقاً، وهي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف الحدث، وأيضاً استضافة دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة عام 2025، وبطولة غرب آسيا لأصحاب الهمم، ويستضيف نادي عُمان بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد أبطال الكؤوس في مارس 2025.
تملك سلطنة عُمان بنية أساسية عصرية، متمثلة في وجود مرافق رياضية، صممت وفق المعايير العالمية، لتصبح مرافق جاهزة ومشجعة للنهوض بالنشاط الشبابي والرياضي، وتغطي المنشآت مختلف محافظات السلطنة وولاياتها، فقد انتشرت المجمعات الرياضية ذات الجودة العالية في مستوى التجهيزات الرياضية، والأندية، والمراكز، مما سهل على الاتحادات الرياضية وضع برامج التدريب والتأهيل وإقامة معسكرات التدريب للاعبي المنتخبات الوطنية في المحافظات المختلفة.
وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المنشآت والهيئات الرياضية في السلطنة وِفق الإحصائيات الأخيرة، حيث بلغ عدد المجمّعات الرياضية 12 مجمّعاً، أحدثها مجمع الرستاق الرياضي، وأما المراكز الرياضيّة فبلغت 16 مركزاً، فيما بلغ عدد الاتحادات الرياضية 15 اتحاداً، و22 لجنة رياضية، أما الأندية فأصبح عددها 44 نادياً رياضياً.

دورة الألعاب الشاطئية الخليجية
عمان
الرياضة
سلطنة عمان
كأس العالم
آخر الأخبار
نوتنجهام يتهم «الفار» بعدم العدالة!
الرياضة
نوتنجهام يتهم «الفار» بعدم العدالة!
اليوم 09:38
شعار شرطة الشارقة
علوم الدار
شرطة الشارقة تسقط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي
اليوم 09:32
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
علوم الدار
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
اليوم 09:31
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
علوم الدار
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
اليوم 09:30
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
الرياضة
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©