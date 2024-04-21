عُمان.. المنشآت الرياضية قبلة البطولات العالمية

دبي (الاتحاد)

تستضيف سلطنة عُمان عدداً كبيراً من الأحداث الرياضية القارية والعالمية، بعدما باتت وجهة للكثير من الأحداث الدولية والقارية والعربية والخليجية، حيث تستعد كل يوم لحدث جديد لما تتمتع به من منشآت رياضية وبنية تحتية متميزة، منها استضافة بطولة كأس العالم «سوكا» لسداسيات كرة القدم خلال نوفمبر المقبل، بمشاركة 85 فريقاً، وهي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف الحدث، وأيضاً استضافة دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة عام 2025، وبطولة غرب آسيا لأصحاب الهمم، ويستضيف نادي عُمان بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد أبطال الكؤوس في مارس 2025.

تملك سلطنة عُمان بنية أساسية عصرية، متمثلة في وجود مرافق رياضية، صممت وفق المعايير العالمية، لتصبح مرافق جاهزة ومشجعة للنهوض بالنشاط الشبابي والرياضي، وتغطي المنشآت مختلف محافظات السلطنة وولاياتها، فقد انتشرت المجمعات الرياضية ذات الجودة العالية في مستوى التجهيزات الرياضية، والأندية، والمراكز، مما سهل على الاتحادات الرياضية وضع برامج التدريب والتأهيل وإقامة معسكرات التدريب للاعبي المنتخبات الوطنية في المحافظات المختلفة.

وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المنشآت والهيئات الرياضية في السلطنة وِفق الإحصائيات الأخيرة، حيث بلغ عدد المجمّعات الرياضية 12 مجمّعاً، أحدثها مجمع الرستاق الرياضي، وأما المراكز الرياضيّة فبلغت 16 مركزاً، فيما بلغ عدد الاتحادات الرياضية 15 اتحاداً، و22 لجنة رياضية، أما الأندية فأصبح عددها 44 نادياً رياضياً.