الرياضة العُمانية.. «قوة ناعمة»

رضا سليم (دبي)

تحت شعار «المصير المشترك وشعب واحد».. ترتبط الرياضة الإماراتية والعُمانية بروابط تاريخية طويلة المدى، منذ تأسيس الدولتين، وتضرب بجذورها في عمق التاريخ لتكتب مشهداً متميزاً من العلاقات الأخوية بين البلدين على المستوى الرياضي.

وتمثل الرياضة القوة الناعمة لتجسيد أواصر هذه العلاقات التي تتطور بشكل مستمر، بفضل الدعم والمساندة من القيادتين الرشيدتين في البلدين، والمضي قدماً نحو مستقبل مشرق من التعاون والعلاقات الممتدة، لتجسد المحبة بين الشعبين.

شهد التاريخ الرياضي بين البلدين العديد من المحطات التاريخية، لتعزيز التعاون المشترك، بين الاتحادات والأندية الرياضية في البلدين على جميع الصعد الفنية والإدارية، وإقامة المعسكرات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، وخوض المباريات الودية الرياضية بين مختلف الأندية، وغيرها من الأمور التي تجمع الرياضة في البلدين الشقيقين في «معين واحد».

ولعل مشاركة وفد سلطنة عُمان في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقامة حالياً على أرض الإمارات ببعثة قوامها 200 رياضي ورياضية، يشاركون في 14 لعبة، هو تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، ودائماً ما يكون الحضور العُماني قوياً، ليس فقط على مستوى المشاركة، بل على صعيد المنافسات على المراكز الأولى.

وحصدت الرياضة العُمانية العديد من الميداليات خلال الأيام الأولى للدورة في ألعاب القوى والتايكوندو ورياضة أصحاب الهمم والشطرنج، لتقف على منصات التتويج في كل الألعاب التي انطلقت من بداية الدورة.

وتحفل العلاقات الإماراتية العُمانية عبر تاريخها بالعديد من المشاهد التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وكان من أبرزها مسيرة الحب والمودة التي قام بها حوالي 15 دراجاً من الإمارات في نوفمبر2021، عابرين بدراجاتهم الحدود، ليلتقوا بدراجين عُمانيين احتفالاً بالعيد الوطني لسلطنة عُمان.

وتمثل الإمارات الطرف الأبرز في إنجازات الرياضية العُمانية، حيث سبق أن حصل منتخب عُمان لكرة القدم على «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» لعام 2009، حيث نال جائزة أفضل منتخب عربي حقق نتائج بارزة عام 2008.

وتزهو العلاقات بين البلدين في «خليجي 23» بالكويت، وبعد تأهل منتخبي الإمارات وعُمان إلى المباراة النهائية، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هاشتاق «الإمارات عُمان الفوز واحد»، عبر حساب سموه الشخصي في «تويتر»، بمناسبة إقامة المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي البلدين، وهو ما أوجد تفاعلاً واسعاً غير مسبوق، ووضع منظمو كأس الخليج «خليجي 23» في الكويت كلمات «الهاشتاق» على الساعة الإلكترونية لاستاد جابر الدولي، وكانت احتفالات فوز عُمان باللقب في الإمارات، مثلما كانت في سلطنة عُمان.

تخطو الرياضة العُمانية خطوات واسعة نحو مستقبل مشرق يجمع بين الإنجازات واستضافة البطولات القارية والعالمية في كل الألعاب، والمرتبطة بالتطور الكبير في المنشآت والبنية التحتية المصممة على أعلى المواصفات الدولية، والتي تمثل ركيزة كبيرة للأجيال الجديدة.

وتتركز استراتيجية الرياضة على المحاور الرئيسية الأربعة لرؤية عُمان 2040، وهي «مجتمع إنسانه مبدع ودولة أجهزتها مسؤولة واقتصاد بنيته تنافسية وبيئة عناصرها مستدامة»، والمحور الأول «الرياضة والمجتمع»، ويضم الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة للجميع ورياضة المرأة ورياضة ذوي الإعاقة، والثاني «الرياضة والاقتصاد والتنمية»، ويشمل البنية الأساسية المتكاملة والمتطوّرة والرياضة التنافسية الفاعلة وريادة الأعمال والاستثمار الرياضي والأندية الرياضية والإعلام الرياضي، والثالث «حوكمة الهيئات الرياضية ورفع مستوى أدائها» من خلال التشريعات والقوانين والتنظيم الرياضي وحوكمة الهيئات الرياضية (الاتحادات والأندية والفرق الأهلية)، ونظام الاحتراف الرياضي واللجان الرياضية التي تُشرف عليها الوزارة، وعلوم الرياضة (الطب الرياضي).

ويركز المحور الرابع على «الرياضة والبيئة المستدامة» والمتمثلة في المنشآت الرياضية الصديقة للبيئة والثقافة البيئية والرياضة السياحية والرياضة البحرية والشاطئية والألعاب التقليدية.

وعلى مدار 54 عاماً، كتبت الرياضة العُمانية تاريخاً طويلاً، مرصعاً بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ومزيناً بالكؤوس في كل الألعاب، وشهدت الفترة الماضية إنجازات غير مسبوقة، حيث أحرز أبطال سلطنة عُمان 234 ميدالية، منها 75 ذهبية، و75 فضية، و84 برونزية، خلال عام 2023، في الوقت الذي احتفلت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية مؤخراً، بتكريم المنتخبات الوطنية وأصحاب الإنجازات لعام 2023، والذين حققوا مراكز متقدمة وإنجازات رياضية، حيث تم تكريم عدد من الاتحادات الرياضية واللجان الرياضية وأجهزتها الفنية والإدارية، وذلك نظير جهودهم التي قدموها للرياضيين، لتحقيق نتائج مشرفة ومراكز متقدمة ليرفعوا علم سلطنة عُمان في المحافل الدولية، وتعد خطوة مستحقة ورعاية مستمرة من قيادة حكيمة للشباب والرياضيين، لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الخارجية المقبلة.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الرياضة مؤخراً، حصول المنتخب على المركز الثاني في كأس «خليجي 25» بالعراق يناير 2023، والفوز بالميدالية البرونزية في كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت منافساتها في مارس 2023 بتايلاند، وتأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم في دبي، كما فاز المنتخب نفسه بفضية كأس العرب الرابعة لكرة القدم الشاطئية بجدة، كما حقق المنتخب العُماني فضية البطولة الآسيوية التاسعة للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية والمؤهلة إلى كأس العالم، والتي استضافتها جزيرة بالي الإندونيسية في مارس الماضي، وحصد منتخب الفروسية 8 ميداليات في تصفيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد التي استضافتها سلطنة عُمان، وغيرها من الإنجازات التي لم تتوقف على مدار العام.

بصمة «أم الألعاب»

بصمت «أم الألعاب»، بإنجازات كثيرة لسلطنة عُمان، حيث فاز منتخب ألعاب القوى بـ 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بالدوحة، و6 ميداليات ملونة بدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة التي استضافتها الجزائر، و5 ميداليات ضمن منافسات البطولة العربية التاسعة لألعاب القوى للناشئين والناشئات بملاعب مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وحصد المنتخب الميدالية البرونزية في نهائي سباق 800 متر جرياً ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتي استضافتها مدينة هانجتشو الصينية.

إنجاز أصحاب الهمم

حقق أصحاب الهمم في سلطنة عُمان، إنجازات متميزة، بعد الفوز بـ 10 ميداليات في ملتقى الشارقة الدولي للألعاب البارالمبية، بالإضافة إلى ميداليتين ذهبية وبرونزية في البطولة العربية للبوتشيا بالسعودية، كما حصل ألعاب القوى على 4 ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بمدينة هانجتشو الصينية.

52 ميدالية للمبارزة

أحرز منتخب سلطنة عُمان للمبارزة 21 ميدالية ملونة، في البطولة العربية للمبارزة بلبنان، و16 ميدالية في بطولة غرب آسيا للبراعم والأشبال بالأردن، و3 ميداليات في بطولة الدوري الآسيوي للناشئين بالأردن، و11 ميدالية في بطولة غرب آسيا للشباب والأولمبي بالأردن، وحقق المنتخب برونزية في الدورة العالمية للألعاب القتالية بالمملكة العربية السعودية.

مواجهة تاريخية

يذكر التاريخ الرياضي بين البلدين، أن أول مواجهة رسمية جمعت بين المنتخبين الإماراتي والعُماني في كرة القدم، في النسخة الرابعة لكأس الخليج العربي «خليجي 4»، والتي استضافتها دولة قطر عام 1976، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل 1-1، بينما كانت أول مواجهة رسمية جمعت بينهما على ملاعب الإمارات، في «خليجي 6» في الثاني من أبريل 1982، وفاز وقتها منتخب الإمارات 3-1.