الإثنين 22 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الريال» يُسقط برشلونة بـ «قاضية بيلينجهام»

«الريال» يُسقط برشلونة بـ «قاضية بيلينجهام»
22 ابريل 2024 01:15

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو ضحية «المعنويات المهزوزة»
رود يتخلص من «الشبح»!


قلب ريال مدريد الطاولة على غريمه التقليدي برشلونة، وهزمه بنتيجة 3-2 بعد «كلاسيكو مثير»، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ختام منافسات الجولة 32، بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة في النتيجة مرتين، حيث أحرز هدفاً مبكراً، بعد مرور ست دقائق من ركلة ركنية، نفذها البرازيلي رافينيا، وقابلها المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن برأسه في الشباك.
وأدرك الفريق المدريدي التعادل بركلة جزاء، نفذها البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 69 لعب لامين يامال كرة عرضية ارتدت من الحارس أندري لونين، ليقابلها فيرمين لوبيز بقدمه في الشباك ليتقدم الفريق الكتالوني مجدداً في النتيجة.
وبعد ثلاث دقائق، سجل لوكاس فاسكيز هدف التعادل لريال مدريد، بعد كرة عرضية من فينيسيوس.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل جود بيلينجهام الهدف الثالث، بعد كرة عرضية من زميله لوكاس فاسكيز.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى 11 نقطة مع منافسه برشلونة، قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، ويقترب بقوة من التتويج بلقب الدوري.
كما كرر الفريق المدريدي تفوقه على برشلونة للمرة الثالثة هذا الموسم، بعد الفوز بنتيجة
2 -1 في كلاسيكو الدور الأول بالدوري، ثم الفوز بنتيجة 4-1 في نهائي كأس السوبر.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
جود بيلينجهام
آخر الأخبار
نوتنجهام يتهم «الفار» بعدم العدالة!
الرياضة
نوتنجهام يتهم «الفار» بعدم العدالة!
اليوم 09:38
شعار شرطة الشارقة
علوم الدار
شرطة الشارقة تسقط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي
اليوم 09:32
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
علوم الدار
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
اليوم 09:31
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
علوم الدار
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
اليوم 09:30
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
الرياضة
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©