«الريال» يُسقط برشلونة بـ «قاضية بيلينجهام»



مدريد (د ب أ)



قلب ريال مدريد الطاولة على غريمه التقليدي برشلونة، وهزمه بنتيجة 3-2 بعد «كلاسيكو مثير»، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ختام منافسات الجولة 32، بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في النتيجة مرتين، حيث أحرز هدفاً مبكراً، بعد مرور ست دقائق من ركلة ركنية، نفذها البرازيلي رافينيا، وقابلها المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن برأسه في الشباك.

وأدرك الفريق المدريدي التعادل بركلة جزاء، نفذها البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 69 لعب لامين يامال كرة عرضية ارتدت من الحارس أندري لونين، ليقابلها فيرمين لوبيز بقدمه في الشباك ليتقدم الفريق الكتالوني مجدداً في النتيجة.

وبعد ثلاث دقائق، سجل لوكاس فاسكيز هدف التعادل لريال مدريد، بعد كرة عرضية من فينيسيوس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل جود بيلينجهام الهدف الثالث، بعد كرة عرضية من زميله لوكاس فاسكيز.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى 11 نقطة مع منافسه برشلونة، قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، ويقترب بقوة من التتويج بلقب الدوري.

كما كرر الفريق المدريدي تفوقه على برشلونة للمرة الثالثة هذا الموسم، بعد الفوز بنتيجة

2 -1 في كلاسيكو الدور الأول بالدوري، ثم الفوز بنتيجة 4-1 في نهائي كأس السوبر.