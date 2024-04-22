«الفرسان» يرسخ «السيطرة المطلقة» أمام «النمور»



مراد المصري (أبوظبي)



رسخ شباب الأهلي سطوته المطلقة في مباريات اتحاد كلباء، بعدما انتزع الفوز 4-1، في الجولة «20» ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، ليكون «الانتصار 12» مقابل 6 تعادلات خلال 18 مباراة بينهما، لم يعرف خلالها الخسارة أمام «النمور».

وما يزال «الفرسان» يرفض التخلي عن «الدرع» الذي حققه العام الماضي، بعدما قلص الفارق إلى 11 نقطة مع الوصل «المتصدر»، بامتلاك شباب الأهلي 40 نقطة حالياً، مقابل 51 نقطة لـ «الإمبراطور»، ورغم أن «الأصفر» يبدو في طريق ثابت إلى منصة التتويج، إلا أن شباب الأهلي يحاول التمسك بـ «بصيص الأمل»، وعلى صعيد آخر الحفاظ على جاهزيته الفنية مع ترقبه إكمال مشوار كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتميزت المباراة بالأداء الجماعي من لاعبي شباب الأهلي، ورغم أن مؤنس دبور أهدر ضربة جزاء، إلا أنه قدم تمريرتين حاسمتين بعد ذلك، فيما وجد يحيى الغساني طريق الشباك مرتين، واحتفل بالوصول إلى «الهدف 20» في «دوري المحترفين»، فيما أحرز سعيد عزت الله وإيجور جيسوس هدفاً لكل منهما.

واللافت أيضاً قدرة الفريق على قلب مجريات اللقاء في الشوط الأول، بتسجيل هدفين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لضمان عدم تعقد الأمور في «النصف الثاني»، علماً أن شباب الأهلي بالشراكة مع العين، يعتبران الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول هذا الموسم برصيد 23 هدفاً لكل منهما.

وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، أن فريقه رفض أن يتعرض للخسارة للمرة الثانية على التوالي، بعد التعثر أمام النصر في المباراة الماضية، وقال «نجحنا في العودة والتغلب على البداية التي مررنا بها،، لعبنا كرة قدم جيدة استمتع بها الجمهور، من خلال تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، والمحاولات التي قمنا بها».

وأضاف «نريد أن نواصل المضي قدماً في حصد النتائج الإيجابية خلال هذه المرحلة من الموسم».

وأوضح غازي الشمري مدرب اتحاد كلباء، أن إشهار البطاقة الحمراء لسالم راشد، جعل ما حدث بعد ذلك طبيعياً، وقال «الظروف التي مررنا بها، من خلال النقص العددي والتبديلات الاضطرارية، أمام فريق «متخم» بالنجوم مثل شباب الأهلي، جعلت الأمور تسير في هذا الاتجاه، خصوصاً أنه في نهاية الموسم، تكون هناك جوانب بدنية تصنع الفارق أيضاً».