«النسور» يُحلق بعيداً عن الخطر بـ«10 أجنحة»!



فيصل النقبي (خورفكان)



خرج خورفكان بمكاسب عدة من «الفوز الثمين» على بني ياس 2-1 ضمن «الجولة 20»، من «دوري أدنوك للمحترفين» أهمها الابتعاد عن «المركز 12»، والذي ظل قابعاً فيه، وتوسيع الفارق مع «صقور الإمارات» صاحب «المركز 13» إلى 10 نقاط، مع بقاء «مؤجلة» لكل منهما، بعدما وصل «النسور» إلى «النقطة 20»، يضاف إلى ذلك عودة الحارس أحمد حمدان الحوسني «صمام أمان» الفريق، والأوزبكي عزيز بك أمانوف الذي غاب لظروف الإصابة خلال الفترة الماضية.

وحقق «النسور» الفوز الثاني على «السماوي» في تاريخ المباريات المشتركة، ومن المفارقات أنها في ملعب الفريق، والشهر نفسه، حيث يعود الانتصار الأول إلى 5 أبريل 2022، وانتهى لمصلحة «الأخضر» 4-2، وتكرر المشهد بعد عامين.

ويستعد نيبوشا مدرب خورفكان لمباراة عجمان، من دون توقف، حيث يخوض الفريق تدريباته اليوم، لخوض اللقاء الصعب بملعب «البرتقالي»، يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 21».