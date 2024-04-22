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الرياضة

مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!

مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
22 ابريل 2024 09:29

 
لندن (د ب أ)

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بدا ديفيد مويز مدرب وستهام يونايتد محبطاً، بعد تعقد آمال فريقه في التأهل إلى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، بعد الخسارة الثقيلة أمام كريستال بالاس 2-5 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقال مويز عقب اللقاء «مستوانا في الشوط الأول كان سيئاً، لا أعتقد أن الفريق وصل أداؤه إلى «الحضيض» بهذه الطريقة خلال السنوات الثلاث التي أمضيتها هنا».
وأضاف «الأداء في الشوط الأول غير مقبول، سواء على المستوى الدفاعي أو الطريقة التي بدأنا بها المباراة كما افتقدنا للترابط».
وقال «لا يمكن الظهور بهذا المستوى في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، افتقدنا للتنافسية وأجد صعوبة في تفسير ذلك».
وواصل المدرب الأسكتلندي «أشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل الجماهير التي جاءت لمساندتنا، وأشعر أيضاً بالحرج من التحدث نيابة عن الفريق والأداء الذي قدمناه، ولكنني المدرب».
وكرر ديفيد مويز «لم أعمل مع فريق ظهر بهذا المستوى طوال مسيرتي».
ورفع مويس راية التحدي رغم تعقد آمال فريقه في حجز مقعد أوروبي، قائلاً «ربما لا تزال لدينا فرصة، والخسارة في مباراتين لا تعني أنه لم تعد لدينا فرصة، بل الفرصة قائمة ونواصل المحاولة والمضي قدماً».

الدوري الإنجليزي
وستهام
كريستال بالاس
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