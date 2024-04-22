نوتنجهام يتهم «الفار» بعدم العدالة!



لندن (د ب أ)



هاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، لجنة الحكام، وذلك بعد عدم احتساب ثلاث ضربات جزاء لمصلحته في المباراة التي خسرها الفريق صفر-2 أمام إيفرتون في بطولة الدوري.

وأبدى نوتنجهام غضبه من عدم احتساب ضربات جزاء من جانب الحكم أنتوني تايلور، وذلك بسبب تدخلات على جيوفاني رينا وكالوم هودسون أودوي كان بطلها أشلي يونج لاعب إيفرتون، والذي كان محظوظاً لعدم احتساب لمسة يد عليه بوساطة حكم الفيديو ستيوارت أتويل.

وبعد دقائق من صافرة النهاية، نشر النادي المهدد بالهبوط عبر موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ثلاثة قرارات ظالمة، ثلاث ضربات جزاء لم تمنح، أنه أمر لا يمكننا تقبله». وأضاف: «حذرنا لجنة الحكام من أن حكم تقنية «فار» مشجع لفريق لوتون تاون، لكنهم لم يقوموا بتغييره، لقد تم اختبار صبرنا عدة مرات».

وقال نوتنجهام: «النادي ينظر الآن في الخيارات المطروحة لديه».

ويحتل نوتنجهام المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.