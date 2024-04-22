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الرياضة

ميلان يرفض تتويج الإنتر!

ميلان يرفض تتويج الإنتر!
22 ابريل 2024 09:42

روما (د ب أ)

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يتطلع ستيفانو بيولي مدرب ميلان إلى الفوز على إنتر ميلان في مباراة «الديربي» اليوم الاثنين ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويهدف ميلان إلى الفوز على جاره، لتعويض خيبة الأمل بالخروج من الدوري الأوروبي أمام روما في الأسبوع الماضي.
ويحتل ميلان المركز الثاني خلف إنتر ميلان الذي يضمن فوزه في «الديربي» التتويج بلقب الدوري، وهو ما يسعى بيولي أيضاً لتفاديه واستغلاله حافزاً إضافياً للاعبيه.
وقال بيولي في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي «الفخر والفداء والانتماء والمسؤولية كلها مصطلحات تترجم أهمية المباراة».
وأضاف مدرب ميلان «لدينا فرصة كبيرة، والفوز مهم لأسباب عدة مثل جدول الدوري والخروج من الدوري الأوروبي، وسعي إنتر ميلان لحسم تتويجه في المباراة».
وشدد ستيفانو بيولي «أثق كثيراً في فريقي، واللاعبون يدركون جيداً أهمية المباراة، ومن المهم للغاية أن نلعب بثقة ونتفادى إهدار الفرص في الدقائق الأولى، مثلما حدث في الديربيات الأخيرة».
ويسعى ميلان أيضاً لرد اعتباره بعد الخسارة أمام إنتر ميلان بنتيجة 1- 5 في مباراة الدور الأول، علما بأنه خسر آخر خمس مواجهات أمام جاره وغريمه اللدود.
وأتم بيولي تصريحاته «إنتر يستحق الفوز بلقب الدوري، ولكن علينا أن نبذل أقصى جهد لتفادي حسم التتويج في مباراة (الديربي)».

الدوري الإيطالي
ميلان
إنتر ميلان
ستيفانو بيولي
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