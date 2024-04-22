سان جيرمان.. «مسألة وقت»



باريس (أ ف ب)



بقي باريس سان جيرمان «حامل اللقب» و«المتصدر» بلا خسارة للمباراة الرابعة والعشرين توالياً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد اكتساحه ليون 4-1، ضمن المرحلة الثلاثين، فيما انتزع موناكو «الوصافة» من بريست بفوزه عليه 2-0.

في المباراة الأولى، اختار المدرب الإسباني لويس إنريكي عدم إشراك العديد من نجومه أمثال كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، بعد أيام من «التأهل المثير» إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسباني، بالفوز عليه 4-1 في لقاء الإياب بعقر داره «فاز النادي الكاتالوني 3-2 ذهابا في باريس».

ولم يواجه سان جيرمان الذي يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني في نصف النهائي بدءاً من مباراة الذهاب في «سيجنال أيدونا بارك» في 1 مايو المقبل، مع فرصة كبيرة لبلوغ النهائي لمواجهة الفائز بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، أي مشكلة هجومية في غياب مبابي.

ودخل رجال إنريكي إلى استراحة الشوطين متقدمين 4-1، بعدما تناوب كل من الصربي نيمانيا ماتيتش خطأ في مرماه (3)، والبرازيلي لوكاس بيرالدو (6)، والبرتغالي جونسالو راموس (33 و42) على تسجيل أهداف سان جيرمان، فيما أحرز الغاني أرنست نواماه هدف ليون (37).

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول بفارق 11 عن موناكو الثاني، و13 عن بريست الثالث، وبات أقرب من أي وقت مضى لحسم اللقب رسمياً.

في المقابل، جاءت خسارة ليون، على الرغم من تطوره اللافت في الفترة الأخيرة، وخروجه من المراكز الأخيرة، ليحتل المركز الثامن بـ 41 نقطة، حيث يحتفظ بآماله في بلوغ إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل.

وتعود آخر هزيمة لفريق العاصمة إلى 15 سبتمبر من العام الماضي، وذلك على يد نيس (2-3) ضمن المرحلة الخامسة.

وانتزع موناكو الوصافة بعد أن الحق الخسارة الثانية توالياً ببريست مفاجأة الموسم 2-0،

وصعد فريق الإمارة إلى المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بريست، مع مباراة أقل من الأخير، و3 نقاط عن ليل الرابع، والفائز على ستراسبورج 1-0.

وتقام المباراة المؤجلة لموناكو أمام ليل في لقاء قد يلعب دوراً حاسماً في حسم الوصافة لفريق الإمارة في حال تحقيقه الفوز.

واكتسبت المباراة أهمية كبرى في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الأدوار التمهيدية بحسب النظام الجديد.

وحافظ موناكو على سلسلته من دون هزيمة رافعاً إياها إلى 7 مباريات، منذ خسارته أمام تولوز 1-2 في «ليج 1» في 18 فبراير، بينما واصل بريست تعثره في هذه الفترة الحسّاسة من الموسم، حيث حصد سبع نقاط فقط في آخر ست مراحل.