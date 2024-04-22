

مدريد (أ ف ب)



هاجم تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، رابطة دوري كرة القدم، لعدم اعتماد تكنولوجيا خط المرمى «جول لاين تكنولوجي»، خلال خسارة فريقه مباراة القمة على أرض ريال مدريد المتصدر 2-3.

وعبّر لاعب الوسط السابق عن غضبه، لعدم احتساب كرة للجناح الشاب لامين جمال، والتي اعتبر الفريق الكاتالوني أنها تجاوزت خط مرمى ريال مدريد، علماً أن تجاوز الكرة من عدمها لم تؤكّده مقاطع حكم الفيديو المساعد «الفار».

وعندما كان التعادل مخيّماً على المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو، لعب جمال الكرة بذكاء في الدقيقة 28 نحو مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين الذي حاول إبعادها، وهي تتجاوز خط المرمى.

قال تشافي «هذا معيب»، مشيراً إلى أن التقنية المستخدمة في بطولات أخرى مثل الدوري الإنجليزي ليست معتمدة في «الليجا» الإسبانية.

تابع المدرب الذي أعلن سابقاً رحيله في نهاية الموسم «إذا أردنا أن نكون أفضل دوري في العالم، علينا التقدّم في هذا المجال، علينا اعتماد التكنولوجيا».

واتفق الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيجن مع مدرّبه «هذا عار على كرة القدم، لا توجد لدي الكلمات».

تابع الحارس الدولي «هناك الكثير من المال في هذا الوسط، والمال ليس متوفراً لما هو أهم».

والدوري الإسباني هو الوحيد بين البطولات الخمس الكبرى لا يعتمد تكنولوجيا خط المرمى التي تتيح احتساب الهدف من عدمه بشكل تلقائي، إذ يرى رئيس الرابطة خافيير تيباس أنها مكلفة.

وسجّل لاعب الوسط الهجومي الإنجليزي جود بيلينغهام هدفاً قاتلاً، وضع ريال مدريد على مشارف استعادة اللقب من برشلونة، إذ يتقدمه راهناً بفارق 11 نقطة قبل ست مباريات على ختام الموسم.

أقرّ تشافي «عاش مدريد موسماً رائعاً، خسروا مرة يتيمة فقط، لقد حسموا الأمر تقريباً».

تابع «أعتقد أنه بالمستوى الذي قدمناه كنا نستحق الفوز، لقد نافسنا بشكل جيّد، وأعتقد أننا نستحق النقاط الثلاث».

في المقابل، عبّر مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن سعادته في أسبوع تخطى فيه الملكي مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أحرز لقبها 14 مرة قياسية.

قال المدرب المحنك «أنا فخور جداً، لأننا خضنا مباراتين متطلبتين، وعلينا التحضير الآن للجزء الأخير من الموسم، لكننا في موقع جيد».