سلتيكس يبدأ «البلاي أوف» بـ«نزهة»



واشنطن (أ ف ب)



استهل بوسطن سلتيكس الذي أنهى الموسم المنتظم، في صدارة المنطقة الشرقية والترتيب العام، مشواره في الدور الأول من «البلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بقوة، بعد فوزه على ضيفه ميامي هيت 114-94، فيما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر، صاحب أفضل سجل في الغرب، فوزاً مثيراً على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 94-92 بفضل الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر.

في بوسطن، حسم سلتيكس المباراة الأولى من أصل سبع ممكنة من دون عناء، بعدما سيطر تماماً على مواجهته مع هيت حتى وصل الفارق إلى 34 نقطة في الربع الأخير من لقاء تألق فيه جايسون تايتوم بتحقيقه أول ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) له في البلاي أوف، بعدما سجل 23 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وأمام فريق حسم بطاقته إلى «البلاي أوف» من خلال ملحق المنطقة الشرقية الذي وضعه في المركز الثامن الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، جاء الربع الأول متقارباً حيث أنهاه سلتيكس لمصلحته 26-21 قبل أن يضرب بقوّة في الثاني الذي حسمه بفارق 10 نقاط 34-24، ليدخل الشوط الثاني متقدماً 60-45.

وبعد ربع ثالث من جانب واحد أنهاه سلتيكس 31-14، وسّع الفريق الأخضر الأسطوري الفارق إلى 34 نقطة في الربع الأخير، قبل أن يستفيق هيت مقلصاً إياه إلى 14 من دون أن يكون ذلك كافياً لقلق صاحب الأرض الذي وسعه إلى 20 في النهاية.

وأنهى ستة من لاعبي سلتيكس اللقاء بعشر نقاط أو أكثر، وكان أبرزهم، إلى جانب تايتوم، ديريك وايت بتسجيله 20 نقطة، فيما كان بام أديبايو الأفضل (24 نقطة) في صفوف الضيوف الذي غاب عنهم للمباراة الثانية توالياً نجمهم جيمي باتلر بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وترتدي المواجهة بين سلتيكس وهيت طابعاً ثأرياً، إذ وصلا الموسم الماضي لنهائي المنطقة الشرقية وتقدم الأخير في السلسلة 3-0 قبل أن يحسمها لمصلحته في المباراة السابعة على أرض منافسه بنتيجة كبيرة 103-84.

ويبدو سلتيكس الذي تألق الأحد من خارج القوس بتسجيله 22 ثلاثية، لا يقهر هذا الموسم في ملعبه إذ حقق انتصاره الثامن والثلاثين بين جمهوره في 42 مباراة حتى الآن، ويأمل أن يواصل على هذا المنوال حين يستضيف المباراة الثانية الأربعاء.

ورغم استمرار غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب إصابة أبعدته أيضاً عن المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم المنتظم، استفاد ميلووكي باكس، ثالث المنطقة الشرقية، على أكمل وجه من عامل الأرض وحسم مواجهته الأولى مع إنديانا بايسرز 109-94، وذلك بفضل داميان ليلارد الذي سجل جميع نقاطه الـ35 في الشوط الأول.

وفي المنطقة الغربية وبعد ساعات معدودة على تسميته في اللائحة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب بجانب نجمي دنفر ناجتس الصربي نيكولا يوكيتش ودالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش، تألق جيلجيوس-ألكسندر، وقاد ثاندر للفوز على ضيفه بيليكانز 94-92 بتسجيله 28 نقطة، بينها سلة التقدم والفوز في آخر 32.5 ثانية من اللقاء.

وبعدما أخفق سي دجاي ماكولوم بمحاولته الثلاثية في الثواني القاتلة من اللقاء، احتفل ثاندر بانتصاره الأول في «البلاي أوف» منذ 2019، على أمل إضافة الثاني الأربعاء، حين يلعب مجدداً على أرضه.

وبفضل جهود جيمس هاردن (28 نقطة) والكرواتي إيفيتسا زوباتس (20 مع 15 متابعة)، حسم لوس أنجلوس كليبرز مواجهته الأولى مع ضيفه دالاس مافريكس 109-97 رغم تألق دونتشيتش (33 نقطة مع 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة) وكايري إرفينج (31 نقطة مع 7 متابعات) في صفوف الضيوف.