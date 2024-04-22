العين.. «إبهار خارج الديار»

عمرو عبيد (القاهرة)



يُقدّم العين واحدة من أفضل ملاحمه «خارج الديار» هذا الموسم في دوري أبطال آسيا، وهو ما يُعزّز فرصته في تجاوز عقبة الهلال السعودي، يوم الثلاثاء، وبلوغ المباراة النهائية، خاصة بعد فوزه «المبهر» في ذهاب نصف النهائي، ومنذ انطلاق النُسخة الحالية من «الشامبيونزليج الآسيوي»، حقق «الزعيم» نتائج متميزة «خارج الديار»، كشفت عن قوة شخصيته، بعيداً عن ملعبه، وامتلاكه قدرة التعامل النفسي، والتغلب على ضغط الجماهير المنافسة في «عقر ديارها».

وخاض العين حتى الآن 5 مباريات «خارج الديار» في مراحل البطولة القارية المُختلفة، ونجح في الفوز 3 مرات، بداية من «الافتتاح الرائع» لانطلاقته، بالفوز في أولى مبارياته بدوري المجموعات خلال النسخة الجارية، الذي جاء خارج ملعبه على حساب باختاكور الأوزبكي بنتيجة كبيرة، 3-0، وعاد ليُكرر الأمر نفسه أمام الفيحاء السعودي، وسط جماهيره في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، بالفوز 3-2، وأنهى «الزعيم العيناوي» هذا الدور بانتصار «ثالث» خارج ملعبه، حصده في تركمانستان على حساب فريق أهال بنتيجة 2-1.

وفي دور الـ16، خرج العين من ملعب ناساف الأوزبكي بتعادل سلبي، بعدما ظهر بصورة قوية، وكان الطرف الأكثر خطورة، متفوقاً على «صاحب الأرض»، في إجمالي عدد التسديدات، بل حرمت العارضة والقائم «بطل الإمارات» من فوز مستحق آنذاك، ورغم أنه تعرض للخسارة في إياب ربع النهائي أمام النصر السعودي، وهي المباراة الوحيدة التي خسرها «الزعيم» خارج ملعبه في البطولة القارية هذا الموسم، إلا أنها لم تكن مؤثرة في استمرار مسيرته الناجحة حتى الآن، حيث خسر بنتيجة 3-4، ومن ثم خاض مع النصر ركلات الترجيح، ليتأهل إلى نصف النهائي بالفوز في تلك الركلات.

وخلال مبارياته «خارج الديار»، نجح العين في تسجيل 11 هدفاً، بمعدل 2.2 هدف في المباراة، بينما اهتزت شباكه 7 مرات فقط، بمعدل 1.4 هدف في المباراة، وبلغت نسبة نجاحه في التسجيل بعيداً عن ملعبه 80%، وهو ما يؤكد قدرته على هز شباك الهلال في «المملكة أرينا»، وكان «الزعيم» قد تمكّن من إحراز 3 «ثلاثيات» خارج الديار في المراحل السابقة، كان أهمها أهدافه في مرمى النصر السعودي، التي أجبرت «العالمي» على اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح لتحديد الفائز بتلك «المواجهة الكبرى»، وعندما عاندت الشباك هجوم «البنفسج» أمام ناساف، كان دفاعه صلباً أيضاً، ولم تهتز شباكه على الإطلاق، كما يملك العين «رقماً لافتاً» خلال تلك المواجهات الخارجية هذا الموسم، إذ كان البادئ بالتسجيل في جميع المباريات، بعيداً عن التعادل السلبي مع الفريق الأوزبكي، بنسبة 100%، وحتى في مباراة الخسارة الوحيدة، افتتح «بطل الإمارات» التسجيل أيضاً، متقدماً على النصر وقتها بهدفين.