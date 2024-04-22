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الرياضة

4 مباريات تُعيد دوري اليد من «التوقف الإجباري»

4 مباريات تُعيد دوري اليد من «التوقف الإجباري»
22 ابريل 2024 11:30

رضا سليم (دبي) 

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يعود دوري أقوياء اليد من جديد، بعد «التوقف الإجباري»، بسبب الظروف الجوية، وأيضاً انطلاق دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، حيث تأجلت آخر جولتين مرات عدة، «الجولة 13» من الأسبوع الماضي إلى غد الثلاثاء، وهي قبل الأخيرة من «التمهيدي».
يستضيف الشارقة «المتصدر» فريق الوصل، بصالة «الملك»، فيما يلتقي شباب الأهلي «الوصيف» مع الجزيرة، بصالة النهدة، ودبا الحصن مع مليحة، بصالة خورفكان، والنصر مع العين، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
واختارت لجنة المسابقات بالاتحاد، إقامة الجولة الثلاثاء، نظراً لتوقف مباريات الألعاب الخليجية المقامة حالياً بصالة البطائح، حيث تحصل المنتخبات المشاركة على راحة وحضور حفل افتتاح البطولة. 
ولم تحدد لجنة المسابقات موعد الجولة الأخيرة من «التمهيدي»، والتي تشهد لقاء العين مع شباب الأهلي بصالة «البنفسج»، والجزيرة مع دبا الحصن بصالة «فخر أبوظبي»، فيما يستضيف مليحة منافسة الشارقة «المتصدر»، والوصل مع النصر في «ديربي دبي» بصالة «الإمبراطور».
ويتصدر الشارقة القمة برصيد 34 نقطة، يليه شباب الأهلي «30 نقطة»، والعين الثالث «25 نقطة»، ومليحة الرابع «24 نقطة»، متساوياً مع الجزيرة الخامس، والوصل السادس «21 نقطة» ودبا الحصن السابع «18 نقطة»، والنصر الثامن والأخير «16 نقطة».
وتحدد آخر جولتين الترتيب النهائي، حيث يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في نصف النهائي، وتضم الأولى من الأول إلى الرابع، وتلعب على صدارة الدوري في أول 4 مراكز، على أن يلتقي الأول مع الرابع بنظام الذهاب والإياب، والثاني مع الثالث، ويصعد الفائزان إلى النهائي، ويلعب الخاسران على المركز الثالث، بينما المجموعة الثانية من الخامس إلى الثامن، وتلعب على «الترضية».

دوري أقوياء اليد
دورة الألعاب الخليجية
الشارقة
الوصل
شباب الأهلي
الجزيرة
النصر
العين
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