آسيا تحتفظ بألقاب «العالم للشطرنج»



أبوظبي (الاتحاد)



أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بفوز الهندي جوكيش «17 عاماً» ببطولة المرشحين العالمية، وتأهله للقاء الصيني دينج ليرين على اللقب العالمي.

وضمنت آسيا الاحتفاظ باللقب العالمي للرجال والسيدات، واستمرار الهيمنة القارية على البطولات الدولية.

وتألق جوكيش في الأولمبياد العالمي بمدينة تشيناي بالهند في أغسطس الماضي، عندما كان عمره 15 عاماً، ليساعد الهند في الفوز بالمركز الثالث عالمياً، والميدالية البرونزية في الأولمبياد، وقام الاتحاد الآسيوي بتتويج جوكيش بجائزة أفضل لاعب في القارة في حفل أوسكار التميز عام 2023.

ويعتبر جوكيش أصغر لاعب في التاريخ، يفوز في دورة المرشحين، وبفضل نتائجه المبهرة، فإن الخبراء يرشحونه، ليكون أصغر لاعب يفوز ببطولة العالم للرجال، إذا نجح في وضع نهاية لمغامرة دينج في اللقاء المرتقب بينهما.