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الرياضة

جوارديولا: «السيتي» في «الثلاجة»!

جوارديولا: «السيتي» في «الثلاجة»!
22 ابريل 2024 11:59

 
مانشستر (رويترز)

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن لاعبي فريقه في حالة استرخاء لمدة يومين، من أجل الاستعداد للمجهود البدني الكبير المطلوب منهم، بسبب كثرة المباريات خلال الفترة المقبلة.
ويسعى «السيتي» للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، وحالياً يحتل المركز الثالث بين فرق البطولة برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول وله مباراة مؤجلة.
ويحل «السيتي» ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون الخميس المقبل، و«البلومون» هو الوحيد بين الفرق الأربعة المنافسة بالدور نصف النهائي لكأس إنجلترا الذي خاض مباراة في منتصف الأسبوع، وفاز 1-صفر على تشيلسي السبت الماضي في الكأس، بينما غاب هدافه الأول إرلينج هالاند بسبب الإرهاق.
وانتقد جوارديولا كثرة المباريات وقلة الوقت الممنوح للاعبيه للتعافي، وهو 72 ساعة فقط، بعد مباراة فريقه التي خسرها الأربعاء الماضي بركلات الترجيح أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
وقال جوارديولا عن لاعبيه «إنهم في الثلاجة لمدة يومين، وممنوع عليهم رؤية بعضهم البعض، بل عليهم البقاء في المنزل مع أسرهم، ومحاولة الحصول على الراحة، ويومان للاستعداد لمواجهة برايتون ونوتنجهام فورست الأحد المقبل.
ونفى جوارديولا أي توجه لمقاطعة وسائل الإعلام، بسبب عدم رضاه عن كثرة المباريات خلال هذه الفترة.
وقال المدرب الإسباني عن ذلك «دائماً أتفاعل مع الإعلام، لأنني أمثل هذه المؤسسة، ودائماً كنت أفعل ذلك، ودائماً سأفعل ذلك، لكن لو طلبوا المزيد فلا وقت لدي».

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