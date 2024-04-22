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الرياضة

«اليونايتد» يبدأ المفاوضات مع توخيل

«اليونايتد» يبدأ المفاوضات مع توخيل
22 ابريل 2024 12:38

 
برلين (د ب أ)

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بدأ توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، الذي يرحل عن الفريق في نهاية الموسم، مفاوضات أولية مع مانشستر يونايتد، وفقاً لما أكدته مجلة كيكر الرياضية.
وذكرت المجلة في تقريرها أن جيمس راتكليف المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، استفسر عن إمكانية التعاقد مع توخيل، حال الاستقرار على إقالة المدرب الحالي إريك تين هاج.
ولكن توماس توخيل يريد التركيز حالياً في المباريات المتبقية للفريق الألماني بالموسم الجاري.
ويرحل توخيل عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، بعدما خرج الفريق تحت قيادته من الدور الثاني لكأس ألمانيا، وخسر هيمنته على لقب الدوري على يد باير ليفركوزن. ويبقى الأمل الأخير للتتويج بلقب هذا الموسم هو دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي.
وأكد توخيل أنه لن يغير قراره بشأن الرحيل، في الوقت الذي لم يجد النادي الألماني بديلاً له.
وقال توخيل: «لدي اتفاق مع النادي، وأبلغته للإدارة، ونحن بصدد وضع اللمسات النهائية لإتمامه».
وفي إنجلترا خيب تين هاج التوقعات في مانشستر يونايتد بتراجع الفريق للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبات مهدداً بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد
توماس توخيل
بايرن ميونيخ
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