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الرياضة

أودينيزي يقيل تشوفي ويقترب من كانافارو

أودينيزي يقيل تشوفي ويقترب من كانافارو
22 ابريل 2024 15:26

 
ميلانو (أ ف ب)

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قرّر أودينيزي التخلّي عن مدرّبه جابرييلي تشوفّي بسبب تردّي النتائج، مع التوجه للاستعانة ببطل مونديال 2006 فابيو كانافارو، ضمن مسعاه للبقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وقال أودينيزي في بيان إنه قرر «إعفاء جابرييلي تشوفي من دوره مدرباً للفريق الأول»، كاشفاً أيضاً عن إقالة طاقمه التدريبي.
وتخلي أودينيزي عن تشوفي بعد الخسارة أمام فيرونا 0-1 في لقاء بين فريقين يقاتلان من أجل تجنب الهبوط، ما جعل الفريق الأسود والأبيض قابعاً في المركز السابع عشر بذات رصيد فروزينوني الثامن عشر (28 نقطة).
وأفادت وسائل إعلام إيطالية عدة أن كانافارو، الحائز على الكرة الذهبية بعد قيادة إيطاليا إلى لقب مونديال ألمانيا 2006، سيستلم المهمة الخميس، حين يخوض أودينيزي الدقائق الـ18 المتبقية من مباراته وضيفه روما، والتي توقفت في 14 الشهر الحالي، ضمن المرحلة 32، بعد العارض الصحي الذي ألم بمدافع نادي العاصمة الإيفواري إيفان نديكا (كانت النتيجة 1-1).
وتخوف الجميع أن ابن الـ24 عاماً تعرض لأزمة قلبية، لكن الفحوص أظهرت لاحقاً معاناته من مشكلة تنفسية في الرئتين.
وفي حال استلم كانافارو (50 عاماً) المهمة خلفاً لتشوفي، ابن الـ48 عاماً الذي تولى المنصب في أكتوبر 2023 بعدما شغله سابقاً بين 2020 و2022، سيعود مدافع نابولي وبارما وإنتر ويوفنتوس وريال مدريد الإسباني سابقاً إلى مقاعد التدريب لأول مرة منذ إقالته من بينيفينتو في فبراير 2023.

الدوري الإيطالي
أودينيزي
كانافارو
يوفنتوس
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