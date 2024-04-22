نادال.. «المركز 512»



باريس (أ ف ب)



صعد الإسباني رافايل نادال 123 مركزاًً في تصنيف رابطة محترفي التنس (أيه تي بي)، ليصبح الـ 512، بعد عودته إلى الملاعب، ومشاركته في دورة برشلونة، حيث انتهى مشواره عند الدور الثاني، فيما لم تشهد المراكز الـ12 الأولى أي تغيير.

وعاد الإسباني الذي تربع طويلاً على قمة التصنيف العالمي، إلى الملاعب الأسبوع الماضي لخوض دورة برشلونة (500 نقطة)، لكن مشواره انتهى عند الدور الثاني بخسارته أمام الأسترالي اليكس دي مينور 5-7 و1-6.

وصمد الماتادور الإسباني، البالغ 37 عاماً، والمُتوج بـ22 لقباً كبيراً في مسيرته الاحترافية، مجموعة واحدة أمام دي مينور، حيث خسرها بصعوبة 5-7، قبل أن يستسلم في الثانية، ويخسرها 1-6، ليسقط بالتالي في ثاني مباراة منذ عودته إلى الملاعب عقب تعافيه من الإصابة، بعد غياب منذ مطلع العام الحالي.

وكان ملك الملاعب الترابية استهل عودته الثلاثاء بفوز على الإيطالي فلافيو كوبولي 6-2 و6-3.

ويأمل الإسباني الذي غاب عن موسم 2023 بأكمله تقريباً، المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة التي يحمل رقمها القياسي بعدد الألقاب (14).

وبعدما غابوا عن دورة برشلونة، خسر الثلاثة الأوائل بعض النقاط من دون أي يؤثر ذلك على بقاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش (9990 نقطة عوضاً عن 10035) في الصدارة لأسبوع آخر، أمام الإيطالي يانيك سينر (8660 عوضاً عن 8750) والإسباني كارلوس ألكاراز (8145 عوضاً عن 8645).

وكان التغيير الأبرز في نادي العشرين الأوائل صعود الأميركي تايلور فريتز مركزين ليصبح الثالث عشر، بعد وصوله إلى نهائي دورة ميونيخ، حيث خسر أمام الألماني يان-لينارد شتروف الذي أحرز لقبه الاحترافي الأول عن 33 عاماً وبات الرابع والعشرين في التصنيف.

وعزز النرويجي كاسبر رود مركزه السادس أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بعد الفوز عليه في نهائي دورة برشلونة، ليثأر من خسارته أمامه في نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة.

وعند السيدات، كان التغيير الوحيد في نادي العشر الأوليات صعود التشيكية ماركيتا فوندروسوفا مركزاً واحداً لتصبح السابعة على حساب الصينية جينج كينوين، وذلك بعد وصولها إلى نصف نهائي دورة شتوتجارت التي كان لقبها من نصيب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة بفوزها في النهائي على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و6-2.

ومرت ريباكينا في طريقها إلى اللقب الثالث هذا العام بالمصنفة أولى البولندية إيجا شفيونتيك بالفوز عليها في نصف النهائي.