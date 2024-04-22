«قانون مبابي» يعجل بانضمام «الفتى المدلل» إلى «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



ذكرت صحيفة «إيل ناسيونال» الإسبانية، أن السلطات المحلية في مدريد على وشك التصويت على قانون ضرائب يحمل اسم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان «قانون مبابي»، والذي أصبح في حكم شبه المؤكد انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة.

ويستهدف القانون تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجانب الذين يقيمون في العاصمة الإسبانية مدريد ويستثمرون أموالهم فيها.

وقالت الصحيفة إن الاحتمال الكبير لوصول مبابي هذا الصيف إلى مدريد، ليس هو السبب الوحيد للسعي لإقرار هذا القانون الجديد للضرائب، الذي اقترحه عدد من الأعضاء المنتخبين في مجلس المدينة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العاصمة مدريد.

ولما كان مبابي يستفيد من هذا القانون في حال مجيئه، فإنه كان من الطبيعي أن يفكر المسؤولون في إطلاق اسمه على القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي سيدفع 5. 24% ضرائب على دخله في حالة انضمامه إلى «الميرنجي».

ومن جانبها، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن مبابي الذي يصل راتبه في حال انتقاله لريال مدريد، إلى 30 مليون يورو سنوياً، سيدفع ضرائب أكثر قليلاً بمعدل 7.1% فقط عن ما يدفعه أي مواطن مدريدي، يحصل على دخل يتراوح بين 12 و18 ألف يورو سنوياً.

وقالت الصحيفة إن هذا القانون الجديد يذكرنا بـ «قانون بيكهام» الذي تم تطبيقه بعد عامين من وصول النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى «السانتياجو برنابيو» في 2005، ووقتها كان القانون يضع حداً أقصى للضرائب التي يدفعها الأجانب المقيمون في مدريد بنسبة 24% أياً كان الدخل الذي يحصلون عليه.

يذكر أنه رغم تأكيد مبابي على رحيله عن سان جيرمان هذا الصيف، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن الجهة التي يقصدها، ورغم ذلك الكل يعرف أن ريال مدريد هو المرشح الأول لاستقبال بطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، وهداف كأس العالم الأخيرة 2022.