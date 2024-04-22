الكمالي يحصد «الناموس» في «أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد»



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واستمرت 3 أيام، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إطار السعي للحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري.

وشارك في الحدث الأكبر على مستوى المنطقة أكثر من 1500 صياد، عبر أكثر من 360 قارباً للصيد، وتم تسليم 166 سمكة كنعد للتوزين من قبل 135 قارباً، وتنافس الجميع على مجموع جوائز يفوق مليون درهم.

وحصل المشارك حمد الكمالي صاحب الرقم «188» على جائزة المركز الأول البالغة 200 ألف درهم، بعد أن تمكن من اصطياد سمكة الكنعد بوزن 32.69 كغم، يليه عمر البريكي رقم «173» في المركز الثاني، وحصل على 150 ألف درهم، فيما تمكن محمد المرزوقي رقم «139» من الفوز بالمركز الثالث وجائزة الـ 100 ألف درهم، وحقق جائزة المركز الرابع البالغة 50 ألف درهم، أحمد الشحي رقم «88»، ثم المركز الخامس 40 ألف درهم، سعيد الرميثي رقم «20»، ثم المركز السادس 30 ألف درهم، محمد عيسى الشامسي رقم «224»، المركز السابع 25 ألف درهم، سلطان القبيسي رقم «134»، الثامن 20 ألف درهم، عبيد الحوسني رقم «291»، التاسع 19 ألف درهم، هاشم الخاجة رقم «7»، والعاشر 18 ألف درهم، إبراهيم المرزوقي رقم «50»، وتمتد الجوائز حتى المركز الـ 60.

وتعد بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد من أهم الأحداث الرياضية البحرية التي تحافظ على الموروث الشعبي لأبناء الإمارات في صيد الكنعد، وتشجيع المجتمع على ممارسة رياضة الصيد، إلى جانب تعزيز مفهوم إحياء التراث البحري المحلي، وتوفير فرص أمام الهواة لممارسة صيد الأسماك، وتنشيط تلك الهواية، فضلاً عن إحياء روح التنافس بين هواة رياضة الصيد البحري.

من جانبه، ثمّن عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي تعكس اهتمام المجلس بإحياء الرياضات البحرية التقليدية، وتهدف إلى تطوير الأنشطة التراثية البحرية الرياضية، وتشجيع ودعوة مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، وجعلها نمطاً للحياة اليومية لدى جميع الأفراد.

وتقّدم العواني بالتهنئة للفائزين وإلى جميع من شارك في هذا المهرجان الرياضي الكبير وكذلك اللجان العاملة في البطولة، كما تقدم بالشكر إلى الجهات الراعية والداعمة وجميع من ساهم في نجاح النسخة الأولى من البطولة، مبيناً بأن تظافر جهود الجميع أدت إلى النجاحات المبهرة التي تحققت.

ووجه ماجد عتيق المهيري، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، الشكر لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على رعايته الكريمة للنسخة الأولى من البطولة التي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين ومختلف الجنسيات من مختلف أنحاء العالم، والتي تم تخصيص مجموع جوائز مالية تعد الأكبر في العالم، وأسهمت في تشجيع المشاركين على ممارسة رياضة الصيد البحري باستخدام الصنارة.

وأكد المهيري أنه تم تسليم كمية كبيرة من الأسماك زادت وصلت إلى 166 سمكة كنعد من مختلف الأوزان التي تراوحت بين 14 - 32 كجم، موجهاً التهنئة لجميع الفائزين ومتمنياً حظاً أوفر لبقية المتسابقين.

وقال المهيري: نشكر كل من ساهم في نجاح الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، من شركاء ورعاة ولجان تنظيمية ومتطوعين، ونعد الجميع بالمزيد من المسابقات والبطولات المتعلقة برياضة الصيد البحري.