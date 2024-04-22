«تحدي الإمارات» العالمي للجولف يترقب الانطلاقة في «السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل جولة التحدي العالمية للجولف فعالياتها في أبوظبي، مع ترقب إقامة بطولة «تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 أبريل الجاري، بنادي شاطئ السعديات للجولف، وهي البطولة الثانية على التوالي، بعد نجاح بطولة «تحدي أبوظبي» التي اختتمت في نادي العين للفروسية والرماية للجولف.

تقام البطولتان في إطار الشراكة بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأعرب أكرم سكيك، مدير عام اتحاد الجولف، عن أهمية منح اللاعبين الإماراتيين الفرصة للتنافس ضد أسماء من النجوم العالمية على صعيد النخبة، إذ يحصل الاتحاد على 60 مقعداً في البطولتين، مما أسهم بمشاركة لاعبين محليين في بطولة «تحدي أبوظبي»، مع تواجد مواهب بقيادة أحمد سكيك لاعب منتخبنا الوطني والمصنف الأول في الإمارات على صعيد فئة الهواة.

ومن الأسماء البارزة التي تتجه لها الأنظار في بطولة «تحدي الإمارات»، الفرنسي أليكساندر ليفي، الفائز بخمس ألقاب في جولة دي بي ورلد، والذي بدأ مشاركاته في الإمارات للمرة الأولى في 2013، من بوابة بطولة أبوظبي، وقال «أعتقد أنها مبادرة جيدة، أعرف أن الإمارات تفعل الكثير من الأشياء لتعزيز الجولف، حيث إن اللعبة ضخمة هنا، وأعتقد أنه من الجميل أن نرى بعض اللاعبين الواعدين يشاركون في الحدثين، والتنافس ضد المحترفين، إنها تجربة رائعة بالنسبة لهم».

وأضاف: «أتدرب كثيراً في دبي، خاصة خلال العطلة الشتوية التي تكون ملاعب الجولف مزدحمة وممتلئة دائماً، ومن الصعب العثور على وقت اللعب، في الأشهر القليلة الماضية، كنت أتدرب في أكاديمية تومي فليتوود، حيث كان هناك عدد كبير من اللاعبين الواعدين يستخدمون المرافق، من الرائع أن نرى ذلك، ونأمل أن نرى المزيد في المستقبل».

وكان ليفي قد حقق مركز الوصيف في بطولة «تحدي أبوظبي»، مما قاده إلى المركز الثاني في ترتيب الموسم الحالي لجولة التحدي التي تقام تحت مسمى «الطريق إلى مايوركا»، وقال: «لعبت بشكل جيد في العين، وأتيحت لي الفرصة للفوز، بشكل عام الأداء كان جيد وهو الأكثر أهمية، وأتطلع حالياً لخوض منافسات هذا الأسبوع وتحقيق نتيجة مشابهة».

تقام جولة التحدي تحت مسمى «الطريق إلى مايوركا»، وتشهد إقامة 30 بطولة في 19 دولة مختلفة، منها جنوب أفريقيا، إسبانيا، الدنمارك، التشيك، الهند، فرنسا، النمسا، بريطانيا، فنلندا، ألمانيا، السويد، البرتغال، الصين وإيطاليا.

ويمكن لعشاق الجولف حضور البطولة المقبلة التي تقاما أيضاً بدعم من أرينا، فينيكس كابيتال والليث، من خلال الدخول مجاناً وبدون الحاجة إلى تذكرة.