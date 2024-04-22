ابن سليم يلتقي كبار المسؤولين في «فورمولا الصين»



أبوظبي (الاتحاد)



تزامناً مع حضوره سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، التقى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، مع العديد من كبار المسؤولين وممثلي الأعمال في بكين وشنغهاي، بداية من الاجتماع مع هيبينج يانج، نائب رئيس الجمعية الصينية للسيارات السياحيّة والرحلات البحريّة، حيث تبادلا الأفكار حول مستقبل التنقل في المنطقة.

والتقى ابن سليم أيضاً حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الإمارات في الصين، ونينج بي، مدير مركز تنمية التجارة والتعاون في المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، كما التقى جوجون زان، رئيس اتحاد رياضة السيارات الصيني، وهوجو تشين، رئيس اتحاد سيارات تايبيه الصيني، وبيتر جوه الرئيس التنفيذي لجمعية السيارات الصينية في هونج كونج ، وبايك جين سونج، رئيس جمعية السيارات الكورية.

ويوم السباق، التقى بن سليم مع عمدة شنغهاي جونج تشنج، وخلال المشي التقليدي قبل السباق، التقى أيضاً بنجم كرة السلة السابق في الدوري الأميركي للمحترفين مينج ياو، قبل أن يتابع أول سباقات جائزة الصين الكبرى منذ عام 2019 إلى جانب جينكيانج تشو، نائب وزير الإدارة العامة للرياضة في الصين.

وأجرى ابن سليم مناقشة مع لي شوفو، رئيس شركة صناعة السيارات الصينية جيلي، حيث تناولا التطورات التكنولوجية الهائلة التي حققتها صناعة السيارات الصينية.

وقال ابن سليم: أشكر مختلف ممثلي الأندية الأعضاء في الصين على كرم ضيافتهم واجتماعاتهم المثمرة حول مستقبل الرياضة والتنقل.

وأضاف: إن صناعة السيارات الصينيّة تتصدر طليعة التطورات في مجال التنقل، ويسعدنا أن نرى بشكل مباشر المكاسب التي يتمّ تحقيقها في الصين في مجال الاستدامة، خاصة أن هذا البلد يستحق بلا شك مكانته مركزاً معترفاً به عالمياً لتكنولوجيا السيارات.

وفيما يتعلق بسباق جائزة الصين الكبرى ومستقبل رياضة السيارات في الصين، قال ابن سليم: من المثير للإعجاب رؤية الحشود الضخمة التي خرجت في سباق جائزة الصين الكبرى أثناء عودته إلى تقويم بطولة العالم لـ «الفورمولا -1» التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وإن ازدهار رياضة السيارات في الصين أمر بالغ الأهمية لمهمتنا المتمثلة في مضاعفة رياضة السيارات على مستوى العالم، وواثق من أننا نشهد نمواً على المستوى الجماهيري من خلال علاقاتنا مع الأندية الأعضاء، سواء أكان ذلك على صعيد السباقات الرياضية أو التنقل.