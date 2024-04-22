إعلان مدة غياب دي يونج



برشلونة (أ ف ب)



يغيب الهولندي فرنكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، على الأرجح عن الفترة المتبقية من الموسم المحلي، بعد تعرّضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

لكن لحسن حظ دي يونج أنه سيكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 هذا الصيف، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسبانية انه سيغيب لنحو خمسة أسابيع.

وقال النادي الكاتالوني في بيان دون تحديد مدة غياب لاعبه «أكّدت الفحوص التي أجريت يوم الاثنين أن فرنكي دي يونج أصيب بالتواء في كاحله الأيمن».

وخرج دي يونج محمولا قبل نهاية الشوط الأول في المباراة التي انتهت بفوز الغريم التقليدي ريال مدريد 3-2 على ملعبه في سانتياجو برنبايو، بعد أن أصيب في التحام مع الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

وهذه المرة الثالثة التي يتعرّض فيها البولندي البالغ 26 عاماً لإصابة في الكاحل هذا الموسم، بعد أن عاد في 10 الحالي من إصابة مماثلة.

وتواجه هولندا كلا من كندا وآيسلندا ودياً 6 و10 يونيو المقبل تواليا، قبل انطلاق النهائيات في 14 من الشهر نفسه.

ويتنافس فريق المدرب رونالد كومان في مجموعة صعبة إلى جانب فرنسا، بولندا والنمسا.

ويأمل دي يونج أن يكون حاضراً في المواجهة أمام بولندا بقيادة زميله في برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في 16 يونيو.

وادّت خسارة مواجهة الكلاسيكو إلى تأخر الفريق الكاتالوني بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الذي يقترب من حسم اللقب رسمياً.