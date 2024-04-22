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الرياضة

أرتيتا يحذّر أرسنال!

أرتيتا يحذّر أرسنال!
22 ابريل 2024 20:12

 
لندن (أ ف ب)

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حذّر الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم لاعبيه من خطورة ضيفه تشيلسي عشية المواجهة بينهما في ديربي لندن المؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين.
واستعاد فريق «المدفعجية» صدارة «البرميرليج»، بفوزه على ولفرهامبتون 2-0، متقدماً بفارق الأهداف عن وصيفه ليفربول بعد 33 مباراة، فيما يتأخر عنهما مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث بفارق نقطة ومع مباراة أقل.
وكان تشيلسي بقيادة مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خسر أمام السيتي 0-1 في نصف نهائي الكأس السبت، إلا أنه لم يذق طعم الهزيمة في سلسلة من ثماني مباريات في الدوري، حقق خلالها أربعة انتصارات.
قال أرتيتا في مؤتمر صحفي إن الفوز على ولفرهامبتون كان حاسماً بعد الهزيمة في الدوري الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا بهدفين نظيفين والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني (2-3 بإجمالي المباراتين)، مؤكداً «نحن في وضع رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز».
وتابع «لقد كنا على هذا النحو لمدة تسعة أشهر، تسعة أشهر ونصف شهر، ونريد أن نجرب الأمر بجدية وأن نكون مصممين على القيام بما في أيدينا لمحاولة رفع هذه الكأس وغداً سنكون كذلك، سنواجه منافساً قوياً».
وأكد المدرب الإسباني أن تشلسي صاحب المركز التاسع سيكون منافساً خطيراً، بغض النظر عما إذا كان هدافه كول بالمر لائقاً أم لا، مشيداً بالفريق و«المدرب المذهل» بوكيتينو.
وأردف «أياً كان من يشارك، عندما تنظر إلى الفريق الذي لديهم، والجودة التي يتمتعون بها، فهذا أمر رائع، أعتقد أنهم في حالة جيدة جداً، أعتقد أنهم في حالة أفضل بكثير مما يتحدث عنه الناس».
وأضاف «إنهم يستحقون أن يكونوا في مركز أعلى بكثير في الدوري عندما تنظر إلى ما فعلوه وما أنتجوه في المباريات، لقد وصلوا إلى نهائي (كأس الرابطة)، وإلى الدور نصف النهائي (الكأس)، أعتقد أن ما يفعله ماوريسيو مثير للإعجاب وأنا متأكد من أنه سيوصلهم إلى أفضل المستويات.
ورأى أرتيتا إن لاعبيه يملكون طاقة كبيرة على الرغم من الموسم القاسي، حيث يسعى النادي للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
تشيلسي
مانشستر سيتي
أرتيتا
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