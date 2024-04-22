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الرياضة

برشلونة يطالب بإعادة «الكلاسيكو»!

برشلونة يطالب بإعادة «الكلاسيكو»!
22 ابريل 2024 20:20

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لم تهدأ الأحداث داخل أروقة برشلونة، منذ الخسارة التي مُني بها الفريق من غريمه التقليدي ريال مدريد 2-3، في «كلاسيكو الأرض»، ضمن «الجولة 32» من الدوري الإسباني «الليجا».
وتراوحت ردود الفعل بين ثورة غضب داخل «غرفة الملابس» بعد المباراة، من جانب تشافي هيرنانديز المدير الفني، وبعض اللاعبين، وبين احتجاج كبير من جانب خوان لابورتا رئيس النادي، وبقوة على الهدف الذي يراه «شرعياً»، وسجله لامين يامال، حيث تخطت الكرة بأكملها - من وجهة نظره- خط المرمى، وكان من الضروري احتسابها هدفاً صحيحاً، ولكن حكم المباراة وحكام تقنية الفيديو كان لهم رأي آخر، إذ إنهم قالوا إن الصور التي التقطت للواقعة من زوايا مختلفة، لم تؤكد تخطي الكرة لخط المرمى، والشك في هذه الحالة يُفسر لمصلحة الحارس.
وقال لابورتا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إن ناديه سيطلب محاسبة اللجنة الفنية للحكام بسبب هذه الواقعة، التي كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة المباراة، وطريقة سيرها وخاصة أن النتيجة لو احتسب الهدف سترتفع إلى 2-صفر لمصلحة «البارسا».
وأضاف لابورتا: لو تأكد أن الأمر يتعلق بهدف «شرعي»، فإننا قد نذهب بعيداً، ولا أستبعد أن نطالب بإعادة المباراة.
وناشد لابورتا اللجنة الفنية للحكام من أجل منحه التسجيلات الخاصة بهذه اللقطة، وبقية اللقطات المتنازع عليها، وكتابة تقرير بالأسباب التي دفعت حكام تقنية الفيديو إلى اتخاذ قرار بعدم احتساب الهدف.
وقال لابورتا: إذا كنا نركز على هذه الواقعة تحديداً، ليس معنى ذلك أنه لا توجد وقائع أخرى تحتاج لتفسير وتتعلق بحالات تحكيمية متنازع عليها، والقرارات فيها كانت غير مفهومة، بل إن بعضها لم يفكر «الفار» في فحصها أصلاً.

الدوري الإسباني
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برشلونة
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خوان لابورتا
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