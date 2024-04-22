«النواخذة» يترقبون «ضربة بداية» سباق «دلما التاريخي»

أبوظبي (الاتحاد)

ثمّن نواخذة المحامل الشراعية الحاصلة على المراكز الأولى، في سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي أُقيم العام الماضي، دعم القيادة الرشيدة للرياضات التراثية عامة، والبحرية على وجه الخصوص، والجهود الرامية إلى الحفاظ على تراث الأجداد والآباء، وأشادوا برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للمهرجان السنوي.

وأثنى الجميع على التنظيم الاحترافي للسباق خلال النسخ الماضية، وتوجهوا بالشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث على الجهود التي تمنح السباق الأسطوري الامتياز في آلية وترتيب الجوانب التنظيمية.

وعبر خليفة مهير سعيد المزروعي، نوخذة المحمل «زيوريخ»، الفائز بلقب النسخة السادسة للسباق، عن سعادته بالمشاركة في سباق النسخة السابعة، والتي يدافع فيها «زيوريخ» عن اللقب.

وقال المزروعي، عقب إعلان موعد انطلاقة سباق دلما التاريخي: إنها مهمة جديدة يعمل طاقم المحمل بكل جدية وقوة من أجل التتويج، ووضع بصمة جديدة في السباق، الذي يحمل العديد من الدلالات المرتبطة بجزيرة دلما، وبقيمته الرفيعة ولقبه الغالي، وجوائزه القيمة.

وثّمن المزروعي اهتمام ومتابعة ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للمحمل، الذي أوصل المحمل «زيوريخ» إلى أرفع الألقاب في سباقات المسافات الطويلة.

وأضاف: الجميع في الطاقم على معرفة بأن الحفاظ على اللقب يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل الجماعي، خلال فترة الإعداد، وكذلك خلال السباق الذي يخوضه الطاقم برغبة كبيرة لانتصار جديد، لتتواصل أفراح إنجاز العام الماضي.

وحقق المحمل «زيوريخ» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لقب النسخة السادسة ووصافة النسخة الرابعة، ويسعى في عام 2024 لكتابة فصل جديد من الإنجاز من خلال الحفاظ على اللقب.

من جانبه، أكد حسن عبد الله محمد المرزوقي، نوخذة المحمل «حشيم»، لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، صاحب المركز الثاني في سباق النسخة السادسة، أن المشاركة في سباق مهرجان دلما التاريخي واجب وطني للجميع؛ لأنه السباق الأكبر في تاريخ السباقات التراثية البحرية على مستوى الدولة والمنطقة، من حيث عدد المحامل المشاركة، والبحارة، والمسافة والجوائز.

وأشاد المرزوقي بدعم القيادة الرشيدة للمهرجان والسباقات التراثية البحرية، وبرعاية سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، لطاقم المحمل «حشيم» في كل مشاركاته، مشيراً إلى أن طاقم المحمل «حشيم» عمل خلال الفترة الماضية على ترتيب استعداداته لخوض سباق النسخة السابعة، والاستفادة من تجربة مشاركته في النسخة السادسة التي فقد فيها اللقب خلال الأمتار الأخيرة، ومنها تعلم الفريق الكثير، وتجاوز ذلك بمزيد من العمل والترتيب الجيد.

وقال: هدفنا في سباق النسخة السابعة هو التتويج باللقب، ونسعى لذلك بكل قوة، متسلحين بخبرات متراكمة لسنوات طويلة اكتسبها طاقم المحمل من مشاركات متعددة في السباقات الطويلة.

وأضاف: «نأمل أن نكون في الموعد، ونرتقي درجة في الترتيب والصعود إلى المركز الأول، والتتويج باللقب الكبير».

وقال: يحمل سباق مهرجان دلما التاريخي خصوصية تاريخ جزيرة دلما العريقة، ويمثل وسيلة من وسائل الإبقاء على التراث البحري للجزيرة، والعمل على الحفاظ عليه، ونقله إلى الأجيال بتفاصيله الدقيقة المليئة بمواقف خالدة، مشيداً بالنجاح الكبير لسباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة في نسخه الست، الذي تميز بحسن التنظيم والترتيب لكل التفاصيل الخاصة بالسباق، والذي منح المشاركين الفرصة لتقديم كل ما لديهم من عطاء على متن المحامل.

من جهته، قال خلف بطي مصبح حمد المري، نوخذة المحمل «الشقي» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي حل في المركز الثالث في سباق النسخة السادسة، إن المشاركة في النسخة السابعة تشكل تحدياً جديداً لطاقم المحمل، بعد أن كان قريباً من تحقيق الإنجاز في سباق العام الماضي. وثمن المري دعم القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية، وفي مقدمتها السباقات البحرية بشكل عام وسباقات المسافات الطويلة، وفي مقدمتها سباق دلما التاريخي، وبرعاية واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطاقم المحمل ومتابعة واهتمام سموه التي تشكل أكبر دافع لطاقم المحمل والحافز الإضافي لتقديم أفضل أداء خلال كل سباقات المسافات الطويلة التي يخوضها المحمل.

عبد الله المرزوقي: «نمران» يبحث عن «اللقب الثاني»

أكد علي عبد الله محمد المرزوقي، نوخذة المحمل «نمران» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمتوج بلقب «النسخة الرابعة في عام 2021»، والحاصل على المركز الرابع في نسخة 2023، أن دعم القيادة الرشيدة للمهرجانات والسباقات البحرية عزز من مكانتها في كل المناسبات، وأصبحت فعاليات ضرورية جذبت الشباب برغبة كبيرة في خوض تجربة السباقات البحرية في فئاتها المختلفة، وصولاً إلى سباقات فئة 60 قدماً، وهي الأكبر.

وأثنى على رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للمهرجان، وكل السباقات البحرية في أبوظبي، والتي تعد حافزاً قوياً وإضافياً للمشاركين والمنظمين، مشيداً بدعم سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، لطاقم المحمل «نمران» في كل مشاركاته.

وقال: الطريق إلى مجد سباق دلما التاريخي يمر عبر عزيمة وإصرار وشجاعة البحارة على المحمل، والجهود التي يقدمونها خلال السباق، وبرؤية النوخذة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بتوجيه المحمل إلى مسار يؤمن طريقه إلى المركز الأول.