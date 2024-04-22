جريجوري: «مبخوت أسطورة» وعودته مهمة لكرة الإمارات

معتصم عبدالله (دبي)

طغت عودة علي مبخوت مهاجم الجزيرة والهداف التاريخي لـ «دوري الإمارات»، برصيد 217 هدفاً، على «التعادل الخاسر» في مباراة الشارقة أمام ضيفه الجزيرة 1-1 والتي أقيمت على ملعب «الملك» بـ «الإمارة الباسمة»، وافتتح لوان بيريرا التسجيل لـ «الملك» من رأسية في الدقيقة 53، وأدرك «فخر أبوظبي» التعادل بوساطة عمر تراوري في الدقيقة 88، ليحسم التعادل الثامن في تاريخ مواجهات الفريقين مباراة «الجولة 20»، وهي ذات النتيجة التي انتهت بها مباراة الدور الأول على ملعب الجزيرة.

شهدت المواجهة مشاركة الدولي علي مبخوت مهاجم «فخر أبوظبي» في الشوط الثاني للمباراة، وهو الظهور الأول للهداف التاريخي للدوري، منذ آخر مشاركة في مباراة اتحاد كلباء 2-2 ب «الجولة 16» التي أقيمت منتصف مارس الماضي على استاد محمد بن زايد.

وعبر الفرنسي جريجوري دوفرنيس مدرب «فخر أبوظبي» عن سعادته بعودة مبخوت للمشاركة، ووجوده ضمن خيارات الجهاز الفني للفريق، وقال: «مبخوت لاعب مهم، ليس فقط على مستوى الجزيرة فقط، بل لكرة الإمارات، كونه أسطورة، وأفضل مهاجم في تاريخ الدوري والأرقام التي سجلها تثبت ذلك».

أضاف: «عودة مبخوت إيجابية للحد البعيد حتى على صعيد سعادة زملائه في الفريق، ومشاركته في الشوط الثاني جزء من برنامج استعادة اللاعب للياقة المباريات، وصولاً إلى الجاهزية الكاملة».

وشدد مدرب الجزيرة على قدرة مبخوت اللحاق بسباق الهدافين مع بقاء 6 جولات على ختام الدوري، وقال: «خطورة مبخوت ستعود إلى شكلها المعتاد مع استعادته لحساسية الشباك، وأثق في عودته للمنافسة على لقب الهداف مع السوري عمر خربين مهاجم الوحدة».

وبعيداً عن العودة السعيدة لمبخوت، قال جريجوري تعليقاً على أداء فريقه في المباراة: «لدي مشاعر متناقضة بسبب تباين مستوى الفريق في شوطي اللعب، وأعتقد أن استمرار قبول الأهداف من الضربات الثابتة أمر محبط سنعمل على علاجه».

وأضاف: «المركز الحالي لا يليق بالجزيرة قطعاً، ولكن في المقابل فإن التعادل في آخر مباراتين أمام العين 2-2 والشارقة 1-1 بعد التأخر في النتيجة أمر إيجابي، وسعيد بالروح القتالية وعدم استسلام للاعبين، رغم سوء الحظ الذي لازم الفريق».

كوزمين: نلعب بـ 5 لاعبين والأمر لا يحتاج إلى توضيح!

عبر كوزمين أولاريو مدرب الشارقة عن خيبة أمله، بعد التعادل في الدقائق الأخيرة، وقال: «أشعر بـ «خيبة أمل» بعد استقبال فريقي هدفاً في الدقيقة 88 من مرتدة»، وجدد المدرب الروماني التلميح بشأن عدم رضائه عن مردود مجموعة من لاعبي الفريق، وقال: «نلعب في كل مباراة بسبعة أو ثمانية لاعبين وأحياناً 5 فقط، ولا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى التوضيح أكثر من ذلك».