«خليجنا واحد.. شبابنا واعد» يروي قصته في «دبي أوبرا»

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح اليوم في «دبي أوبرا» دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تحتضنها الإمارات حتى 2 مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 24 رياضة فردية وجماعية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

ويركز حفل الافتتاح على ثلاثة محاور هي: الاستدامة، والتلاحم، والشباب، وذلك عبر استخدام مجموعة من أحدث التقنيات التكنولوجية، وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد المنافسات واصلت رياضة الإمارات مسيرة إنجازاتها في الدورة، وعززت صدارتها في جدول ترتيب الميداليات بـ155 ميدالية ملونة بنهاية اليوم السادس حتى أمس الأول الأحد، وأضاف الشراع 11 ميدالية ملونة جديدة (5 ميداليات ذهبية وفضيتين، و4 برونزيات)، أمس الأول الأحد، لمحصلة الإمارات في الدورة، لتتوزع الميداليات بين 53 ذهبية، و57 فضية، و45 برونزية.

وحافظت السعودية على وجودها في المركز الثاني برصيد 54 ميدالية (25 ذهبية، و17 فضية، و12 برونزية)، والكويت في المركز الثالث بـ57 ميدالية (14 ذهبية، و21 فضية و22 برونزية)، وسلطنة عُمان في المركز الرابع بـ 37 ميدالية (16 ذهبية، و7 فضيات، و13 برونزية).

وحلت البحرين في المركز الخامس بـ33 ميدالية (9 ذهبيات، و11 فضية، و13 برونزية)، ثم قطر في المركز السادس بـ18 ميدالية (8 ذهبيات، و5 فضيات، و5 برونزيات).

وتوزعت ميداليات منتخب الشراع بين 5 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و4 ميداليات برونزية، بعدما أحرز فضية سباق الفرق، فيما حصل منتخب عُمان على 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزيتين، لينهي المنافسات بإجمالي 7 ميداليات، بعد إحراز ذهبية الفرق في اليوم الأول، بينما حصد منتخب البحرين 4 ميداليات، بواقع فضيتين، وبرونزيتين.

وتوج الفائزين بالميداليات، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، والشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية، مدير دورة الألعاب الخليجية، ونورة السويدي رئيس اتحاد رياضة المرأة، وطه الكشري، أمين سر اللجنة الأولمبية العمانية.

وكانت منافسات الشراع الحديث أقيمت على مدار 5 أيام، بمشاركة 31 رياضياً ورياضية من الناشئين والشباب تتراوح أعمارهم بين 11-18 سنة من الإمارات، وسلطنة عُمان، والبحرين وقطر، في 3 فئات هي: الأوبتمست، وإلكا 4، وإلكا 6.

وسيطرت الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في فئة الأوبتسمت (جونيور)، بعد فوز خليفة الرميثي بالذهبية، مدية النيادي بالفضية، وراشد النيادي بالبرونزية، وفي فئة الأوبتمست (عام)، توج الإماراتي عبد الله الزبيدي بالميدالية الذهبية، وحل وصيفاً العُماني تميم البلوشي، ونال الفضية، وأحرز خليفة الرميثي البرونزية.

وأسفر سباق فئة الأوبتمست (بنات) عن فوز الإماراتية مدية النيادي بالميدالية الذهبية، والبحرينية ملك الدوسري بالفضية، والعُمانية ترتيل الحسني بالبرونزية، فيما فاز في فئة الأوبتسمت (أولاد) الإماراتي عبدالله الزبيدي بالمركز الأول والذهبية، والعماني تميم البلوشي وصيفاً والميدالية الفضية، والإماراتي خليفة الرميثي بالبرونزية.

وفي فئة إلكا 4 (بنات)، تألقت مروة الحمادي، وحصدت الميدالية الذهبية، متفوقة على زميلتها كاميليا القبيسي التي أحرزت المركز الثاني والفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب البحرينية أبرار العلي، أما ذهبية الأولاد فكانت من نصيب العُماني عبداللطيف القاسمي، وثانياً البحريني خليفة الدوسري، وثالثاً الإماراتي عبدالله طارق.

وأهدى إلياس الفضلي عُمان ذهبية فئة إلكا 6، ونال البحريني وليد الدوسري الميدالية الفضية، والعُماني حاتم العمري البرونزية.

من جانبه، هنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أبطال وبطلات المنتخب الإماراتي على الفوز، وأهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن ما حققه البحارة في مختلف السباقات، خلال البطولة، يؤكد التطور الكبير الذي شهدته رياضة الشراع الحديث في الإمارات في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن المنافسات جاءت قوية من جميع الدول الخليجية المشاركة.

من ناحية أخرى اقترب منتخب الشطرنج من تحقيق إنجاز جديد، بعد تألق لاعبيه في الجولات الثلاث الأولى من بطولة الشطرنج السريع للفردي واحتكرت لاعبات الإمارات تحت 18 سنة للإناث المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاءت روضة السركال في المركز الأول برصيد 3 نقاط، ثم فاطمة سيف آل علي الثاني برصيد 2.5 نقطة، وأحلام راشد في المركز الثالث برصيد نقطتين، وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، تصدرت لاعبتنا عنود عيسى المركز الأول برصيد 3 نقاط، وزميلتها شما خلفان السويدي في المركز الثاني برصيد نقطتين، متساوية مع لاعبتنا عهود عيسى في المركز الثالث.

وحصل عبدالرحمن الطاهر على العلامة الكاملة في الجولات الثلاث في فئة تحت 18 سنة، منحته الصدارة برصيد 3 نقاط، يليه العماني أحمد بدر برصيد 2.5 نقطة، والثالث لاعبنا غيث النعيمي برصيد نقطتين، متساوياً مع زميله زايد سلطان الطاهر، وفي فئة تحت 14 سنة للأولاد، تصدر القطري خالد الجمعات المركز الأول برصيد 3 نقاط، يليه سالم جاسم لاعب منتخبنا برصيد نقطتين، متساوياً مع البحريني محمود الموسوي.

منتخبا السعودية والبحرين يتقاسمان «صدارة الطائرة»

خسر منتخبنا للكرة الطائرة للشباب أمام نظيره المنتخب السعودي 0-3 في ختام الجولة الثانية من مسابقة الكرة الطائرة بدورة الألعاب الخليجية للشباب، والتي أقيمت أمس الأول، على صالة نادي النصر بدبي، وانتهت أشواط المباراة بنتائج 25-20 و25-19 و25-20 لمصلحة السعودية.

وشهدت الجولة نفسها، فوز البحرين على قطر 3-0، وبنتائج أشواط 25-9 و25-17، و25-17، وفوز الكويت على عُمان بالنتيجة ذاتها، وبنتائج أشواط 25-12، و25-16، و25-13.

ويتقاسم منتخبا السعودية والبحرين، صدارة ترتيب بطولة الكرة الطائرة، بعد تحقيق كل منهما انتصارين، وبرصيد 6 نقاط، ويتساوى منتخبنا الوطني ونظيره الكويتي في المركز الثاني بانتصار واحد، وبرصيد 3 نقاط لكل منهما، ويحتل منتخبا عُمان وقطر المركز الثالث من دون أي انتصار أو نقاط.

الترايثلون يستعد لتدشين ظهوره والمنافسة على «الذهب»

تصل منتخبات قطر، البحرين والكويت، المشاركة في مسابقة الترايثلون، يوم غد استعداداً للتنافس مع منتخبنا الوطني على الميداليات الملونة للعبة يومي 26 و27 في نادي ضباط نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان. ويسبق المنافسات يوم 25 من الشهر نفسه، إطلاع الوفود المشاركة على مسارات سباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، وعقد محاضرة رياضية، واجتماع فني، وتسجيل اللاعبين.

ويواصل منتخبنا الوطني للترايثلون للشباب، تدريباته تحت قيادة المدرب محسن آل علي، وإشراف كل من بخيت القرص، رئيس اللجنة الفنية باتحاد الترايثلون الإماراتي، وأحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد، ويضم منتخبنا اللاعبين علي اليماحي، حمد سيف الحفيتي، منصور اليماحي، محمد اليماحي، محمد الحفيتي، وراشد حسن الكعبي.

روضة بنت مكتوم: «الألعاب الخليجية» نواة للمستقبل

حرصت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، على زيارة منافسات كرة اليد، وقالت: «الزيارة تأتي في إطار التأكيد على أهمية دعم هذه الفئة العمرية التي تمثل نواة مستقبل جميع الألعاب الرياضية، ومنها كرة اليد في منطقتنا الخليجية، وامتداداً لنهج الوالد المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي لطالما امتدت أياديه البيضاء داعماً رئيساً لجميع مناحي الحياة بصورة عامة، والرياضة والرياضيين على وجه التحديد، والتي شهد لها العالم». وتمنت الشيخة روضة بنت مكتوم التوفيق للجميع بتقديم الأفضل، لتحقيق الطموحات المنشودة للفرق المشاركة كافة في هذا المحفل الخليجي، والمقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الوطن الثاني للأشقاء بدول الخليج العربي، والذي يعزز متانة علاقة الأخوة والمحبة بين الجميع.

منتخبنا يفوز على قطر في «ثانية اليد»

فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره القطري بنتيجة 22-17 على صالة البطائح، ليسجل منتخبنا الفوز الأول، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام عُمان، وحصل مانع راشد الكتبي حارس منتخبنا على لقب أفضل لاعب. حضر منافسات اليوم الثاني، نبيل عاشور، رئيس اللجنة الفنية بالدورة، رئيس اتحاد اليد، وعدد من أعضاء الاتحاد واللجنة الفنية ورؤساء الوفود، وحرص عاشور على الاجتماع باللاعبين، وتهنئتهم على ما قدموه من مستوى، وطالبهم بمواصلة الانتصارات في المباريات المتبقية من الدورة. وحقق الكويت فوزه الثاني، بعدما تغلب على البحرين 30-29 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما خسر الأحمر البحريني للمرة الثانية على التوالي، وحصل الكويتي يعقوب هاشم على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وواصل منتخب السعودية انتصاراته في الجولة الثانية بتغلبه على نظيره العُماني بنتيجة 38-24، ليرفع الأخضر رصيده إلى 4 نقاط بالعلامة الكاملة في أول مباراتين، فيما تجمد رصيد الأحمر العُماني عند النقطة الثانية، وحصل السعودي علي عباس الدرورة على جائزة أفضل لاعب في المباراة ومع نهاية اليوم الثاني، يتصدر السعودية جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الكويت، من فوزين في أول جولتين، وجاء منتخبنا في المركز الثالث برصيد نقطتين متساوياً مع عُمان الرابع ثم البحرين، وقطر في المركزين الخامس والسادس من دون نقاط.

الملاكمة تبدأ التحدي

تنطلق اليوم منافسات الملاكمة، ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بمشاركة 30 لاعباً من أربع دول تتنافس في تسعة أوزان في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، ويشارك منتخب الإمارات بالعدد الأكبر من اللاعبين بقوام يضم 18 لاعباً، أما منتخبات السعودية وقطر والكويت، فسيشارك كل منتخب بأربعة لاعبين لكل منهم.